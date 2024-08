Toquinho, Salvador Sobral, Youssou N'Dour y !!! (Chk Chk Chk), los conciertos de este finde en Mallorca

Pocos lugares como Mallorca pueden presumir de un fin de semana con cuatro nombres propios de la música internacional: Toquinho, Salvador Sobral, Youssou N'Dour y !!! (Chk Chk Chk). ¿Quieres saber dónde y cuándo tocan cada uno de ellos?

Toquinho y Camilla Faustina, un viaje al corazón de Brasil

Referente indispensable de la música brasileña a nivel mundial, Antônio Pecci Filho, más conocido como Toquinho, llega a Port Adriano con motivo de la 12 edición de su festival. El veterano compositor y guitarrista, una de las voces más vanguardistas de lo que se dio en llamar la Nova Música Popular Brasileira, actuará junto a Camilla Faustina, cantante, de 34 años, que con su último disco, titulado Bossa, sempre Bossa, fue nominada a un Grammy latino.

Sábado 3 de agosto a las 22,00h Lugar: Port Adriano, Calvià.

Salvador Sobral, en una noche marcada por la amistad

Salvador Sobral, el cantante portugués que se formó en Mallorca, la voz que conquistó Eurovisión con el tema Amar pelos dois escrito por su hermana Luísa, no se olvida del lugar que le vio crecer como músico. El lisboeta regresa este sábado a la isla, de la mano de La Lluna en Vers, ciclo que también ha programado para el mismo día, en el mismo escenario, Consolació, en Sant Joan, la actuación de Ede, toda una revelación en la canción de autor en lengua castellana.

Timbre ha supuesto el esperado retorno discográfico de Salvador Sobral (lo publicó en 2023, es su cuarto trabajo de estudio e incluye once canciones, diez compuestas por él mismo junto a Leo Aldrey y una por su hermana Luísa), que el año pasado ya visitó La Lluna en Vers con una colaboración mágica con Magalí Sare. En esta ocasión lo hará con un formato especial, acompañado por una auténtica big band y con la presencia de numerosos artistas y amigos que subirán al escenario para convertir la noche en un espectáculo único.

Salvador Sobral / .

Salvador Sobral es uno de los artistas portugueses con mayor proyección internacional. Ha sido nominado a los Grammy Latino, ha sido galardonado con premios como el Globo de Oro y ganó el Festival de la Canción de Eurovision en 2017.

Ede, por su parte, es una joven artista madrileña que acaba de presentar el disco Lucero. Un álbum que acumula ya más de 2,5 millones de reproducciones en plataformas digitales. Este disco ha trascendido el formato más acústico, íntimo y sencillo de su primer trabajo, Tranquila (2020).

Sábado 3 de agosto a las 21,00h Lugar: Consolació, Sant Joan. Precio: desde 25 euros.

La historia de África, en la voz de Youssou N’Dour

Youssou N’Dour y su grupo, la Super Etoile de Dakar, regresan a Mallorca. En el recuerdo todavía permanece su actuación de 2005, cuando presentó su disco Egypt en la plaza de toros de Palma y recordó que «emigrar es un acto noble, porque detrás de la emigración hay un motivo loable: ayudar a las familias y buscar una vida mejor». Siempre comprometido con la libertad, la fusión de culturas, la tolerancia y el respeto, el músico senegalés, un firme luchador contra el racismo, se presenta ahora en Port Adriano, este viernes, a partir de las 22 horas, en el que seguro será uno de los conciertos más festivos del verano.

Youssou N’Dour, de 64 años, para muchos uno de los mejores cantantes del mundo, entró por primera vez en los oídos de los estadounidenses a través de In Your Eyes de Peter Gabriel, en 1986. Siempre se ha mantenido cerca de sus raíces, con las tradiciones senegalesas y la narración de griot como señas de identidad duraderas de su personalidad artística. Innovador audaz y acérrimo protector del único «Dakar overgroove», N’Dour y su Super Étoile de alta energía logran crear un sonido que es a la vez característicamente senegalés y exterior, una síntesis contagiosa y emocionante de lenguajes musicales. Rolling Stone ha dicho de él que la suya es «una voz tan extraordinaria que la historia de África parece encerrada dentro de ella», y Super Étoile ha sido elogiado en The Village Voice como «la mejor banda del mundo».

Youssou N'Dour / .

«Hay dos maneras de hacer política: una es estar dentro y otra, llevar los mensajes a todo el mundo a través de la música. Yo intento remover conciencias de esta manera», ha señalado N’Dour, ex ministro de Turismo de su país, adorado no solo en su Senegal natal, también en toda África, donde se le reconoce como un artista y embajador de causas humanitarias.

Youssou N’Dour no posee el Nobel como tal, como Dylan, pero sí el premio Polar, considerado el nobel de la música. Lo logró en 2013, cuando el jurado de este galardón subrayó su capacidad para «mantener la tradición griot» y al mismo tiempo adaptarla a nuevas narrativas.

Viernes 2 de agosto, a las 22.00h Lugar: Port Adriano.

!!! (Chk Chk Chk), el baile asegurado en Es Jardí

La banda californiana asentada en Nueva York !!! (Chk Chk Chk) es una de las grandes formaciones de dance-punk y lleva 25 años reinventándose con cada disco. La prueba más reciente es su noveno álbum, Let It Be Blue, en el que llevan ese sentimiento de transformación radical hacia nuevos territorios. Para !!!, la música debe ser un lugar donde puede ocurrir cualquier cosa; al igual que en sus conciertos, en los que nunca se sabe lo que puede pasar.

Sábado 3, desde las 19 horas Lugar: recinto Mallorca Live, Magaluf, 30 euros.

Anastacia en Son Fusteret

La cantante estadounidense Anastacia, conocida por temas como I’m Outta Love, Paid My Dues, One Day In Your Life, Left Outside Alone o Sick and Tired, y admirada y aplaudida por una voz que resuena en los cinco continentes, pondrá el próximo martes el broche de oro al Palma Concert Series. Un concierto que tendrá lugar en el recinto de Son Fusteret y que tendrá telonero, con The Strickets, con una propuesta que conjuga funk, rock, bossa y pop.