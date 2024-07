Ricky Martin, Rozalén y Sister Sledge, los tres grandes conciertos de este finde en Mallorca

Los tres grandes conciertos de este finde estarán protagonizados por Ricky Martin, Rozalén y Sister Sledge. El ciclo 'La lluna en vers' propone la magia de Imaràntia, y el martes llegará el Tigre de Gales, Tom Jones.

Una de las voces más destacadas del pop

Rozalén, una de las voces más destacadas del pop y la canción de autor en español, está de vuelta en los escenarios y llegará a Mallorca este sábado. En Es Jardí presentará su flamante nuevo disco, El abrazo (2024). En esta gira, la artista defenderá las nuevas canciones de este proyecto, registrado a lo largo de dos años entre Madrid y Miami. En él, la autora de himnos atemporales como La puerta violeta se zambulle en melodías pop y de raíz.

Rozalén / .

Sábado 27 de julio a las 22h Lugar: Es Jardí, recinto Mallorca Live, Magaluf.

Son Fusteret se entrega a la ‘Vida Loca’ de un dios latino

Ricky Martin puede presumir de muchas cosas, y una de ellas es de su entrega absoluta sobre un escenario. El músico puertorriqueño, uno de los grandes tótems de la música latina, abierto a estilos distintos como son el pop, dance, reguetón o salsa, protagonizará este domingo uno de los grandes conciertos del verano en Mallorca, en el que, si no falla el guion, sonarán canciones como María, Por arriba, por abajo y Livin’ la Vida Loca.

Domingo 28 de julio, 21,30 horas Lugar: Trui Son Fusteret, Palma. Precio: desde 69,90 euros.

Sister Sledge, un canto al amor y la vida en Port Adriano

El grupo estadounidense Sister Sledge, creado por las hermanas Kim, Debbie, Joni (fallecida en 2017 a los 60 años de edad) y Kathy, que dieron el pelotazo durante los 70 y principios de los 80 gracias a su álbum We Are Family, el más vendido en su carrera, inaugura este domingo el PAM, el Port Adriano Music Festival, en el que también actuarán, ya en agosto, Youssou N’Dour, Toquinho y Camilla Faustino, y Alphaville.

El grupo vocal, que ha puesto banda sonora a innumerables vidas, es responsable de algunos de los mayores himnos de baile de todos los tiempos, como son Lost in Music, He’s the Greatest Dancer, Thinking of You y We Are Family, canciones que unen a la gente en el amor, la vida y el alma.

Sister Sledge / .

Su tercer álbum, el aplaudido Were Are Family, salió al mercado en el 79 y conquistó el índice de ventas merced a canciones como la que da título al disco. La canción se convirtió en un himno para el empoderamiento femenino, estuvo nominada a un Grammy y vendió más de un millón de copias.

Procedentes de Filadelfia, Sister Sledge difunde el amor universal a través de constantes giras. En 2015 tocaron para el Papa Francisco y, con el paso del tiempo, una de las hermanas, Kathy, abandonó el grupo para dar comienzo a su carrera en solitario.

Otros discos celebrados de las hermanas Sledge han sido Love Somebody Today, All American Girls, African Eyes o el más reciente Center Stage: Live, publicado en el cercano 2000.

Domingo 28 de julio, a las 22.00h Lugar: Port Adriano.

Tom Jones, en el Palma Concert Series

‘El Tigre de Gales’ volverá a rugir en Palma el próximo martes, cuando se suba al escenario del recinto de Son Fusteret de la mano del Palma Concert Series. Con más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo, Tom Jones es, a sus 84 años, una auténtica leyenda. Considerado un ‘sex symbol’, triunfó en los 60 y 70. En 1967 actuó en Mallorca por primera vez, en Tagomago, sala de fiestas que abarrotó. Volvió en 2017, a Port Adriano.

Imaràntia, en el ciclo ‘La lluna en vers’, en Binissalem

Imaràntia, el proyecto que une a Miquel Brunet y Maria J. Cardona, se presenta este sábado en el Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, en Binissalem. Lo de Imaràntia es un canto a la proximidad, que usa el lenguaje directo y tiene la sinceridad como lema. Un concierto íntimo, en el que el público casi podrá tocar los instrumentos. Les acompañarán el violín de Eduard Riera y la batería de Pep Lluís Garcia.

Sábado 27 de julio, a las 20.30 Lugar: Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem. Precio: desde 12 euros.