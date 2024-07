Seis conciertos que no puedes perderte este finde en Mallorca

Otro finde lleno de conciertos. Diario de Mallorca te ha seleccionado seis, de grandes nombres. Tú eliges.

Sopa de Cabra, uno de los conciertos del verano

Promete ser uno de los conciertos del verano. Los Sopa de Cabra, banda capital dentro del rock expresado en lengua catalana, un grupo que ha marcado a varias generaciones desde su irrupción en los años 80, llega a Alcúdia con motivo de su gira Ànima, título que responde a su nuevo disco. La expectación es máxima, como demuestra el cartel de «entradas agotadas». Su actuación, en la que interpretarán todos sus grandes éxitos, además de las nuevas canciones, estará precedida por la de los mallorquines Cabot.

«Nos sentimos extrañamente en casa en Mallorca, hace mucho de aquel primer concierto en Sineu en el 91, tan multitudinario, y de hecho, cada vez tenemos más amigos y venir es reencontrarnos con un montón de gente. Incluso tenemos un pollencí en la banda desde hace unos años», señaló Gerard Quintana a este diario en una de sus últimas visitas a la isla, en julio de 2022, cuando actuaron en las fiestas de Sant Marçal, en Marratxí, municipio donde tiene su sede precisamente el grupo Cabot.

La banda que lidera Gerard Quintana llega a Mallorca tras triunfar hace unos días en Barcelona, con un sólido concierto en los jardines de Pedralbes, del que la crítica especializada ha subrayado: «Sopa de Cabra, la hermosa pero difícil madurez de la banda de rock’n’roll en Les Nits de Barcelona», en palabras de Jordi Bianciotto (El Periódico), quien también destaca la «cara más adulta y sobria, sin pasar por alto sus viejos éxitos rockeros» que mostró en la Ciudad Condal el grupo de Girona.

El esperado nuevo disco de Sopa de Cabra se publicará el próximo mes de noviembre. Será el álbum número diecisiete, entre trabajos de estudio y directo. De momento ya se han podido escuchar algunos avances, como Que et vagi bé, con Triquell como voz invitada, y Temps de sega, junto a Beth.

Los Sopa estarán este viernes en Alcúdia, pero regresarán pronto a Mallorca. Entre las primeras fechas ya confirmadas para la presentación de Ànima figura Palma: en el Auditorium, el 1 de marzo de 2025. Las entradas para todos los conciertos de esa gira se pondrán a la venta en la web de la banda.

Viernes 19 de julio a las 22 horas Lugar: plaça de toros d’Alcúdia, Carrer Bastió de Sant Ferran, 1. Precio: a las 22.00 horas.

Cris Juanico repasa su trayectoria en Bellver

El músico menorquín Cris Juanico repasa su trayectoria en el Castell de Bellver con un concierto que ha querido llamar Altament sensible. Estará acompañado por la Banda Municipal de Música de Palma Simfovents, con quien ejecutará un repertorio marcado por los arreglos sinfónicos. Le arroparán los integrantes de su banda habitual: Blanca Coll, Lluís Gener, Quim Ribó y Pere Moll, con la incorporación de Marta Elka y Annabel Villalonga.

Cris Juanico / DM

Viernes 19 de julio a las 20.30h Lugar: Castell de Bellver, Palma. Precio: 3 eros.

India Martínez recrea su mundo musical en Es Jardí

India Martínez era todavía una niña cuando ganaba sus primeros festivales de arte jondo, a los que se presentaba con el aval de sus estudios de guitarra y solfeo, y se había convertido ya en toda una chica cuando abrió los ojos al pop. Pese a su juventud, hoy es una veterana de la música española, con sus ocho álbumes, sus discos de oro y platino y su reconocimiento en los premios más prestigiosos.

India Martínez / .

Viernes 19 de julio, 22 horas Lugar: recinto del Mallorca Live Festival, Magaluf. Precio: desde 37 euros.

L.A., en acústico, frente al mar

L.A., o lo que es lo mismo, Luis Alberto Segura, ofrece un concierto muy especial este viernes. Actúa en ses Covetes, en S’Embat, el popular chiringuito que desde hace ya años es escenario de recitales veraniegos. Lo hará con un formato en acústico, con un repertorio rockero en el que tendrán cabida algunas de sus canciones más conocidas y quizá alguna sorpresa. La entrada es gratuita y el concierto está anunciado para las 21.30 horas.

Gilberto Santa Rosa, medio siglo defendiendo la salsa

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, ‘El Caballero de la Salsa’, un músico que ha ganado seis Grammy y ha vendido 30 millones de copias de sus discos, promete un concierto caliente en Son Fusteret. Conocido por canciones como Que alguien me diga, Si no me ven llorando, Esas lágrimas o Qué manera de quererte, interpretará sus temas más famosos y algunos nuevos. Entre sus últimos trabajos figuran títulos como En buena compañía.

Gilberto Santa Rosa / Reuters

Viernes 19 de julio a las 20 horas Lugar: Son Fusteret, Palma. Precio: 56 euros.

King Africa, uno de los reclamos de ‘El verano de tu vida’

Son Fusteret será escenario este domingo de El verano de tu vida, un festival centrado en canciones inolvidables de la temporada estival en el que se subirán al escenario Snap!, King Africa, David Civera, Raúl, Selena y DJ Colombàs. Unos artistas que nos visitan para hacernos revivir esas míticas melodías que en algún momento nos hicieron bailar frenéticamente y nos transportaron a un estado de felicidad inigualable.

King Africa, cantante / B. Ramon