Xarim Aresté, el concierto que no puedes perderte este finde en Mallorca

Xarim Aresté es el músico que apunta y dispara al espíritu, y siempre acierta. Este sábado actúa en el Teatre de Santanyí, en el que es el concierto recomendado por Diario de Mallorca para este finde, aunque no el único.

Xarim Aresté propone 'Un idioma nou'

Nueva entrega del ciclo La lluna en vers. El músico catalán Xarim Aresté (Flix, Ribera d’Ebre, 1983) actúa este sábado en el Teatre Principal de Santanyí, donde interpretará las canciones que integran su último trabajo, Un idioma nou, en formato sexteto. Una actuación que irá acompañada de visuales en directo.

«Con una trayectoria musical llena de puertos, transbordos y hermanamientos, Xarim vuelve ahora a los escenarios poniendo la leña en el corazón de su propio universo. Crudo a veces y luminoso otras, pero introspectivo como una bomba, Aresté apunta y dispara al espíritu, sin dejar nunca de poner la mirada en el contexto social y político que respiramos todos juntos aquí y ahora», anuncia los responsables del ciclo.

Su esperado y aplaudido Un idioma nou es un álbum que sigue la senda del aclamado Ses entranyes y que mezcla distintos estilos, como el rock, el blues, el soul, el folk o el jazz.

Este es el séptimo disco en solitario de Aresté, conocido por su etapa con Very Pomelo y admirado por sus compañeros de profesión. Porque a lo largo de su carrera han sido muchas las andanzas compartidas, con ilustres de la talla de Gerard Quintana, Sopa de Cabra, Maika Makovski, Sanjosex, Josele Santiago, Paul Fuster o Pantanito.

La lengua nueva a la que alude el título de su último trabajo es «el idioma del sujeto, de las emociones y las intuiciones», señales a las que no hacemos el caso que deberíamos, declaró al periodista musical Jordi Bianciotto en una entrevista concedida el pasado mes de marzo a El Periódico. «Tenemos cada vez más una sensación de aislamiento individual y eso es porque no comprendemos el idioma humano. Las máquinas no llegan ahí», subrayó.

Con Un idioma nou aboga por escuchar nuestra voz interior y por recuperar un significado de la música que ve extraviado. «Para mi generación, la música generaba una catarsis holística: sentíamos que con ella nuestra vida tenía sentido y percibíamos un sentimiento de unidad. Eso siento que cada vez está más lejos», reflexiona Aresté.

Sábado 29 de junio, a las 21,30h Lugar: Teatre Principal de Santanyí. Precio: desde 12 euros.

The Cicely Satellites

The Cicely Satellites, el grupo que antes se hacía llamar Satellites y que lleva décadas cultivando un post rock, post punk, noise o como quieras llamarlo, actúa en el Club Mutante, en el que, según dicen, podría ser su último concierto.

Nacidos a mediados de los años 90, la banda de Jordi Herrera, Púter y compañía acaba de versionar para un recopilatorio a los The Cure. Lástima que un grupo tan grande como este haya tenido tan poca respuesta entre los promotores locales.

Jordi Herrera, cantante / Lluís Terrassa

Viernes a las 21.30 horas Lugar: Club Mutante, Palma, 21.30h.

Rockin Matxin Festival

No es el Mallorca Live ni ninguno de esos macrofestivales que tanto se estilan, y tampoco pretende serlo. Lleva así años, y viendo el público que arrastra, fiel y entendido en el campo musical, resistirá largo tiempo. Es el Rockin Matxin Festival, se celebra en Portocolom y como cada edición este año llega cargado de nombres: Combo Escola de Música, La Fiesta Calavera, The Impossible Combo, Black Cats, Tots Sants y muchos más.

Tots Sants, uno de los grupos que participa en el festival / .

Sábado 29 desde las 17 horas Lugar: Sa Bassa Nova, Portocolom, gratuito.

Contundente directo en el corazón de la Serra con Hevia

Además de vender tres millones de discos en todo el mundo y ser un referente internacional de la música celta que ha contribuido al acercamiento del gran público a la tradición, Hevia es también famoso por inventar junto a Alberto Arias y Miguel Dopico la «gaita electrónica multitímbrica» y sobre todo por sus discos, en los que fusiona la gaita con todo tipo de sonidos. En Lluc actuará acompañado de las percusiones de María José Hevia.

Hevia, en una de sus actuaciones en Mallorca / DM

Viernes 28 de junio, a las 20h Lugar: Pati Escolania de Lluc, Escorca. Precio: desde 18 euros.

Recordando a Serafí Nebot, alma de Los Javaloyas

Justo un año después de la muerte de Serafí Nebot, violinista, compositor y la voz durante más de sesenta años del grupo musical más longevo de España, Los Javaloyas, que se fundó en 1952, los componentes del grupo en la actualidad cumplirán el que fue el último deseo musical del cantante: adaptar 19 temas de los éxitos más importantes de la carrera del grupo, con arreglos para una banda de música o una orquesta sinfónica e interpretarlos ante su público.

Formación actual de Los Javaloyas / Blau