Ferran Palau, cabeza de cartel de los conciertos de este finde en Mallorca

Uno de los grandes puntales de la escena pop catalana

El ciclo La Lluna en Vers ofrece la posibilidad de escuchar este sábado a Ferran Palau, uno de los puntales de la escena pop catalana. El músico de Collbató, que se dio a conocer con el grupo Anímic, llega a Binissalem (Jardí de la Casa Llorenç Villalonga) con nuevas canciones y tras casi dos años alejado de los escenarios.

Un regreso que está marcado por un concepto renovado, con el que quiere transportar a los oyentes a un mundo orgánico y real, impregnado de nostalgia por los «monstruos» del pasado.

Ferran Palau ha creado un legado musical muy aplaudido con álbumes como Kevin (2019), Blanc (2018), Santa Ferida (2015) y L’aigua del Rierol (2012), además del sencillo Cel Clar. En febrero de 2021 presentó Parc, su quinto disco, con influencias del hip hop, la música urbana y el soul de nuestros días, y a finales del mismo año lanzó Joia, un álbum influenciado por la admiración hacia las mujeres del sello Hidden Track Records.

El nuevo trabajo de Palau lleva por título Plora aquí y lo presentó hace unos días en el Primavera Sound, ante un público, en su mayoría, poco habituado a su pop metafísico. Algunos cortes de este esperado álbum son Aquí no hi ha truc, single que precedió a la publicación del disco, S’estenen flors o Fil d’or, que se adentran en el niño que fue Palau y que vertebran el discurso lírico de Plora aquí.

En sus últimos conciertos, como el ofrecido en el Primavera Sound, Palau también explota ese universo infantil sobre el escenario, con unas visuales que proyectan una serie de vídeos que siguen la estética del corto que acompañó a la publicación del disco, dirigido por Pablo Maestres y protagonizado por Palau, Judit Mascó, Bruna Cusí y dos monstruos a tamaño real hechos en lana.

Padre del pop metafísico, un subgénero que el mismo Palau ideó junto con El Petit de Cal Eril, cuenta con importantes galardones en su maleta, como el premio Altaveu 2018, el número 1 en la lista Mondosonoro Cataluña al mejor disco del año 2018 y el Premi Enderrock 2017 y 2019.

Sábado 22 de junio, a las 21,30h Lugar: Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem. Precio: desde 18.30 horas.

Luz Casal, una voz contra la ELA y la esclerosis múltiple

Luz Casal cantará este sábado a beneficio de la investigación contra la ELA y la esclerosis múltiple. Lo hará en el Pula Golf Resort, en Son Servera, en un concierto con entradas que oscilan entre los 39 euros y los 121, Premium y con cena incluida en este último precio. La cantante gallega, sobre los escenarios desde mediados los años 70, publicó en 2023 su último trabajo, Las ventanas de mi alma, doce temas que oscilan entre el rock los sonidos más clásicos.

Luz Casal, cantante, icono de la canción, en mayúsculas / .

Sábado 22 a las 22 horas Lugar: Pula Golf Resort, Son Servera. Precio: desde 39 euros.

La Nit de Foc, con Al-Mayurqa y Suasi i Els Electrodomèstics

Será uno de los correfocs más potentes del año, dará comienzo a las 22.30 horas y reunirá a distintas collas y bèsties de foc. No hay que perdérselo, lo hayas vivido alguna vez o todavía no lo conozcas. A esta cita, en el Parc de la Mar, no faltará un grupo que ya forma parte de la historia de esta fiesta, Al-Mayurqa. La noche se despedirá, musicalmente hablando, con Suasi i Els Electrodomèstics, la traca final de un viaje a las puertas del averno.

La Nit de Foc, un espectáculo de lo más demoníaco / Miquel Massuti

Domingo 23 a las 21.00 horas Lugar: en el Parc de la Mar, Palma.

Un festival para los devotos del punk y el rock acelerado

Muro se moverá este sábado al ritmo de Sa Pota Rock, festival centrado en el punk y el rock acelerado, pero también abierto a otras músicas como el reggae, que llegará de manos de los Dj’s. El cartel incluye a bandas como Bala, un power dúo de gallegas con un directo contundente dedicado al stoner rock y el punk, o los curtidos y siempre arrolladores Síndrome de Abstinencia. También se podrá escuchar a Black Sea Deluge, Noiseast, Disnòmia y Metacorc, entre otros.

Bala, dúo gallego / .

Sábado desde las 18 horas Lugar: Sala Fònica, Muro.

Aina Zanoguera y Gori Matas

Concierto de presentación del proyecto musical Two Little Rooms que nace, como su nombre indica, dentro de dos pequeñas habitaciones, la de Aina Zanoguera y la de Gori Matas, una en Palma y la otra en Bunyola. A pesar de la distancia, juntos componen una música que rezuma sonidos mediterráneos que han pasado por una criba que combina toques modernos. Este dúo emergente acaba de publicar su primer EP, una joya que merece ser escuchada.

Aina Zanoguera y Gori Matas / .