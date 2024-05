Los conciertos que no puedes dejar de bailar este finde en Mallorca

Diario de Mallorca recomienda no perderse las actuaciones de grupos como Viejos Vinagres, L.A., Tugores o Pedro Pastor.

Viejos Vinagres, el estreno de cuatro rockeros veteranos

Cuatro músicos veteranos, residentes en la isla, se han unido para hacer lo que más les gusta: rock’n’roll. Se hacen llamar Viejos Vinagres y presentan un primer disco, No tiene arreglo. Un álbum de guitarras afiladas con una base sin fisuras, la formada por Jose Luis ‘Pipe’ a la batería y Juan Pablo Palmucci al bajo. Las canciones llevan la firma de Gerónimo Serena, a su vez cantante, y la guitarra la pone Jordi Álvarez (Big Yuyu), que ha hecho de productor.

Viejos Vinagres, grupo musical / .

Sábado 1 a las 21.00 horas Lugar: Sala El Cid de Es Molinar. Precio: 10 euros con consumición.

Magma le canta al fin del mundo en la Factoria de So

Magma es un power trío liderado por Fede Fossati (Dinamo) que este sábado presenta en la Factoria de So de Santa Maria su segundo trabajo discográfico: The end of the world. Una apuesta por el rock potente y oscuro, con sensibilidades y texturas post-punk. Este nuevo álbum contiene 9 canciones directas y variadas entre sí que conviven en un mismo universo sonoro, presentando una visión distópica, aunque realista del mundo en que vivimos.

Magma / .

Sábado a las 19.30 horas Lugar: Museu Chopin, Cartoixa. Precio: 20 euros, info@pianino.es

Las poderosas letras de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos

Pedro Pastor Guerra (Madrid, 1994) es un cantautor conocido por sus letras poderosas, comprometidas, críticas. Cómodo en la mezcla de la canción de autor con el folk, el hip hop y otros estilos, publicó su primer disco en 2014, La vida plena. Luego llegarían Solo los locos viven en libertad, con Suso Sudón, SoloLuna, Vulnerables y Vueltas, estos dos últimos con Los Locos Descalzos. Precisamente con esta banda, su banda, presentará este viernes en Inca su último trabajo hasta la fecha, Escorpiano.

Pedro Pastor, músico madrileño de visita a Mallorca / .

Viernes 31 a las 20.00 horas Lugar: Teatre Principal d’Inca.

Jaume Tugores viaja al mundo sonoro de Mark Knopfler

Uno de los guitarristas más grandes de la isla, Jaume Tugores, se adentra este viernes en el universo sonoro del que fuera líder de los Dire Straits, Mark Knopfler. El músico mallorquín interpretará temas de las 9 bandas sonoras que Knopfler hizo para el cine y también su último sencillo, The sound of embrace. «Cada vez que Mark Knopfler entra con una guitarra da la sensación de que te esté abrazando», asegura Tugores.

Viernes desde las 20 horas Lugar: Can Tàpera-sede de la Fundació Sa Nostra.

Las familias más festivaleras tienen una cita en Felanitx

El TribuFest, el festival musical familiar de Mallorca, se celebra este sábado en el Parc Municipal de Sa Torre, en la que será su segunda edición, tras un estreno, el de 2023, que congregó a 2.500 personas.

La música será la gran protagonista de esta maratoniana jornada, que arrancará a las 11 horas y se prolongará hasta las 23.00, y en la que el público también podrá disfrutar de distintas propuestas relacionadas con las gastronomía y el circo.

Canciones para Matilda, una propuesta familiar que combina un espectáculo pedagógico y un taller interactivo donde música y literatura van unidas, será la encargada de dar el ‘sus’ a las actuaciones (a las 11.30 horas, en el Escenario 2).

Reggae per Xics, el proyecto familiar de The Penguins, actuarán en el Escenario 1 a partir de las 12.30 horas, con un concierto que recoge un repertorio de canciones populares y de autor de toda Catalunya pasadas por un filtro jamaicano. Un espectáculo dinámico, alegre y participativo que promete.

La banda sonora del mediodía la servirán Dr Zhaska y La Banda del Misterio, el grupo de funk psicofónico mallorquín (Escenario 2, a las 13.45h); y Xiula, grupo de música familiar muy conectado al mundo de la educación (Escenario 1, 14.30 horas).

Lali Begood abrirá los conciertos vespertinos (Escenario 2, 15.45 horas), que alcanzarán uno de sus momentos culminantes con la puesta en escena de L.A.. El grupo que lidera Luis Alberto Segura ofrecerá en Felanitx uno de los pocos conciertos en Mallorca en este 2024 (Escenario 1, 17.15 horas).

La guinda la pondrán Siamiss djs (Escenario 3, 18.45 horas), con una clase magistral para que los más pequeños aprendan los diferentes estilos musicales que han marcado época y las canciones que han sido banda sonora de muchas generaciones; y The Tyets, el grupo catalán que con su música urbana se ha encaramado a lo más alto de las listas catalanas.