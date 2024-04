Consulta las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el 25 de abril hasta el próximo 1 de mayo

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante esta semana.

Zar Society

El viernes 26 de abril vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society . El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 27 de abril, llega el mítico 'Tardeo Canalla' de cada sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Silenzio Saturday Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Además con víspera de fiesta del miércoles 1 de mayo, día del trabajador, la noche del 30 de abril llega el Welcome to the party el martes por la noche. La entrada para la fiesta es de 10 euros si quieres estsar en lista con una copa y 12 euros. Desde la 1:30 inlcuye una copa a las personas mayores de 23 años

Es Gremi

El jueves 25 de abril llega un nuevo concierto a Es Gremi. FERA estrena su nueva ábum y lo presentan en exclusiva en nuestra Café Club.

FERA, concierto el jueves 25 de abril en es Gremi / Es Gremi

La entrada es de 10 euros y el concierto empezará a las 21:30 horas.

El viernes 26 de abril siguen los conciertos en Es Gremi. Esta vez, el grupo que tocará en la Sala 1 será Camaleones junto a Talleres Molina. Camaleones nos presenta su tercer trabajo y Talleres Molina también presentarán su nuevo proyecto. El concierto empezará a las 21:30 horas y la entrada al recinto es de 10 euros.

El próximo sábado 27 de abril el jefe del rock argentino visitará Es Gremi y repasará sus 40 años de trayectoria. Miguel Mateos se subirá al escenario de Es Gremi a partir de las 20:30 horas. Esta vez la entrada para disfrutar de este artistazo será de 39,90 euros.

El próximo martes 30 de abril disfruta con el Micro Abierto de Autorxs con Javier Vegas. El cantante y compositor y letrista de La Gran Orquesta Republicana (1997-2024) skarabajos (1990-1994) y Malatesta (2008-2010) y vendrá a disfrutar junto a Nacho Vegas al saxo. La entrada es gratuita.

Además esta noche llega la fiesta Sonder con el dj Koslov

Disfruta desde las 23:59 de la la mejor fiesta a la víspera del festivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La entrada a la fiesta será de 10 euros

Para finalizar la semana el próximo miércoles 1 de mayo, llega Árbol a Es Gremi. Por primera vez, la banda argentina llega con su inconfundible sonido a Europa.

Lunita

Después de varias fiestas en conjunto con otros colectivos isleños vuelve nuestro variado mallorking: Muy contentos de traeros en esta velada a Sullivan, promotor de fiestas en el norte de Inglaterra, el cual nos traerá una sesión explosiva al más estilo británico.

Los Djs más teknoid británicos que tocarán serán estos: Hollie Anthwax, Sullivan, LMP, Amoniako, Flp, Rastafairy, B.o.B. ViCE Y R99 (Totem Sound System)

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

El viernes 26 de abril, llega a Wave Club Mallorca el Idriss D. El dj, miembro de la gran familia Cocorico, ha construido con éxito una robusta reputación internacional en los últimos 12 años con su característica huella, como gerente de artistas en Memento. Además no viene solo, los Dj's Pedro Silva, Danny Fernández y Six Fingers también estarán en la fiesta.

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM

BCM no abrirá sus puertas hasta el mes de mayo

