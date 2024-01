¡Descubre el auténtico sabor italiano en estos cinco lugares exquisitos para disfrutar de la mejor pasta gracias a @tastantmallorca, tu guía gastronómica de calidad que recorre todo Mallorca en busca de los sabores más asombrosos de toda la isla.

Esta semana nos hemos propuesto encontrar restaurantes que cocinen y elaboren un plato tan tradicional para la cocina mediterránea. Sumérgete en el mundo de la pasta italiana connuestroo Top 5 donde la tradición se combina con la creatividad para ofrecerte una experiencia culinaria inolvidable. ¡Buen provecho!

1.- BEEWI

Si bien no somos fanáticos de los locales que en su carta pretenden incluir un poco de todo, este restaurante nos dejó con la boca abierta. Fue uno de esos descubrimientos fruto del azar, y qué gusto tener sorpresas como esta. Desde el momento en que cruzamos la puerta, nos envolvió una atmósfera cálida y acogedora que nos invitaba a relajarnos y disfrutar.

Sus platos no son simplemente bonitos: son toda una obra de arte en términos de elaboración, calidad y sabor. Cada receta está más buena que la anterior y creednos cuando os decimos que no podemos ponerles ni una sola pega.

Pese a que todos y cada uno de los platos nos encantaron, nuestros favoritos fueron todos los que incluían pasta. Especialmente recomendamos probar sus tagiliatelle con bogavante; no solo tienen un sabor increíble, sino que también son increíblemente abundantes, perfectos para compartir entre dos comensales.

Direcciones:

Passeig de Mallorca 26, Centre, 07012 Palma.

Carrer de Sant Magí 113, Ponent, 07013 Palma.

Carrer Balneari, 07183 Santa Ponça, Calvià.

Bulevar de Peguera 64. bj, 07160 Peguera,Calvià.

2.-IL GAMBERETTO

No todos los bares y restaurantes tienen porqué ser elegantes. Uno de los italianos más famosos de nuestra isla destaca por su ambiente informal y su autenticidad. Pese a que su aspecto no es el más atractivo ni glamouroso, los que le hemos dado una oportunidad sabemos que aquí se esconde una de las pastas más frescas de la isla (y a un precio muy bajo). Como dice el dicho, no hay que juzgar un libro por su portada.

El dueño del local realiza todas las elaboraciones desde cero, por lo que os avisamos ya de que tampoco vengáis a este restaurante si tenéis prisa. Él os sienta en la mesa, toma la comanda, saca las bebidas, prepara vuestros platos, los sirve, y recoge la mesa, y todo ello teniendo las nociones justas de español. A pesar de la barrera lingüística, la variedad de platos compensa cualquier obstáculo, ya que todos ellos son una deliciosa muestra de la tradición culinaria italiana.

Nuestra pasta favorita fue la “maltagliati”, aunque todas estaban espectaculares. Y la salsa que os obligamos a probar es la salsa rústica: bacon, cebolla, tomate, nata, pesto y 4 quesos. Puede sonar demasiado, pero todo está en su justa medida y en conjunto el sabor es totalmente excepcional.

Dirección: Gran Vía de Can Pastilla 2, Playa de Palma, 07610 Can Pastilla, Palma.

3.- IL FORNO A LEGNA

A pesar de que este restaurante de comida italiana es realmente conocido por su famoso horno de leña, nosotros hoy venimos a hablar de sus pastas, porque no podemos dejarlas en un segundo plano. Además de tener unos platos riquísimos, este local tiene unas de las mejores vistas para disfrutar de una buena comida, reunión de amigos, cena romántica o simplemente para saborear un buen plato de comida italiana como sus ‘parpadelle gorgonzola y nueces’ o los ‘canelones de espinaca y ricotta’, que son unos de nuestros favoritos.

Solemos recurrir a este sitio cuando buscamos una opción asequible, pues su relación calidad precio es muy buena. En la zona se puede encontrar aparcamiento fácilmente y es muy buena opción para comidas/cenas de mesas grandes, aunque os recomendamos que reservéis previamente.

Dirección: Carrer de Joan Mascaró i Fornés, 145, Nord, 07010 Palma.

4.- CAN PELUT

Uno de los restaurantes más conocidos de Palma se ubica en el paseo marítimo, y estamos seguros de que la mayoría de vosotros lo conocéis o habéis oído hablar de él por sus famosos platos de pasta, ¿o acaso no habéis escuchado hablar de los tallarines en rueda de queso de Can Pelut?

La propuesta gastronómica de este local se basa en la unión de la cocina italiana con la española, de forma que platos originalmente italianos se reversionan con productos de nuestro país o reciben una inspiración española. El dueño ha viajado y probado muchos platos a lo largo de su vida y sus viajes por Italia, por lo que ha sido capaz de crear con gran acierto su amplia y creativa carta. Cabe destacar que la atención del personal es sobresaliente, saben aconsejar según las preferencias del cliente y aciertan totalmente con las recomendaciones.

Dirección: Avenida de Gabriel Roca 29, Ponent, 07014, Palma.

5.- GIRO DEL MONDO

Este restaurante tan encantador del barrio de Santa Catalina ofrece una gran diversidad de platos internacionales que cautivan a todos y cada uno de los clientes, tanto por los sabores de estos como por el diseño del restaurante, donde se aprecian los diferentes detalles de varias culturas y partes del mundo (de ahí el nombre del mismo restaurante). Pese a estar ubicado en el núcleo gastronómico de Santa Catalina, ha pasado un poco desapercibido estos últimos meses y creemos que merece mucho más reconocimiento.

Giro del Mondo hace de su comida un verdadero viaje culinario y nosotros lo confirmamos plenamente cuando probamos sus platos de pasta. Os recomendamos en especial ‘la pasta amatriceana’, que lleva bacon, parmesano y tomate. Puede que os parezca un plato demasiado sencillo, pero cuando lo más simple se hace con un producto óptimo el resultado es totalmente distinto.

Dirección: Carrer de Sant Magí, 54, Ponent, 07013 Palma.