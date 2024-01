Diario de Mallorca te recomienda dos espectáculos para este fin de semana en Palma, con Abba y Luli Pampín como protagonistas. De la cartelera también destacan otros dos títulos: 'Los 3 Cerditos' y 'Pinotxo'.

Tributo a Abba

El grupo británico tributo a Abba Masters Of The Scene ofrece en el Auditorium de Palma el espectáculo Thank you for the music, de unas dos horas de duración. Un show apoyado en clásicos como Dancing Queen, Honey honey, Chiquitita, Summer night city, The winner takes it all, Mamma mia o Waterloo que espera conquistar a los fans del grupo sueco tal y como ha hecho en buena parte de las actuaciones que se han desarrollado por la geografía española.

Todo empezó en el festival de Eurovisión en el 1974, tras la aplastante victoria de un cuarteto sueco —integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad— que, en pocos años, iba a convertirse en el fenómeno global. Así nació ABBA, una de las bandas más emblemáticas de la cultura pop. Desde entonces, encadenaron un éxito tras otro.

Este espectacular concierto logra captar la esencia y el estilo tan característico del grupo, con una exuberante puesta en escena, extravagantes trajes y voces únicas. «Ponte tus pantalones acampanados y tus zapatos de plataforma, conviértete en una Dancing Queen y ven a disfrutar de este espectacular tributo a ABBA, cuyas canciones están tan de moda hoy como estuvieron cuarenta años atrás», animan desde el Auditorium de Palma.

MÚSICA: Fecha: sábado 6 de enero, desde las 21.00 horas. Lugar: Sala Magna. Auditorium de Palma. Avda. de Gabriel Roca, 18. Entrada: general 35 euros

'Pinotxo', adaptación de Laura Álvarez y Hazem Zakaria

Pinocho, el universal personaje nacido de la literatura italiana, de la mano y la imaginación de Carlo Collodi, es el protagonista de esta adaptación creada por Laura Álvarez y Hazem Zakaria. Pinotxo cuenta la historia de Gepetto, el carpintero anciano que creará una marioneta que, gracias a la Fada Blava, cobrará vida con el deseo de convertirse en un niño.

DANZA/TEATRO: Fecha: sábado 6 y domingo 7 de enero, a las 18.00 horas. Lugar: Teatre municipal Xesc Forteza. Plaça de Miquel Maura, s/n. Palma. Precio: general 15 euros. Hasta tres años, 1 euro.

Un ídolo con el que aprender

Luli Pampín, el personaje creado por la argentina Lucía Pérez Gerardi, que cuenta con millones de reproducciones en distintas plataformas con sus vídeos y una legión de seguidores que se hacen llamar los ‘lulipampineros’, se instala este domingo en el Trui Teatre de Palma con dos funciones y con sus canciones, cada una con una misión de aprendizaje y entretenimiento.

Seguro que no falta uno de sus grandes hits, A mi burro le duele la cabeza, con más de 700 millones de visualizaciones. «Para crear a Luli agarré un poquito de toda mi infancia y de todo lo que vivo como mamá», ha afirmado Lucía. En el espectáculo que trae a Palma, Luli Pampín es una bailarina encerrada en una cajita musical que sueña con abandonar algún día ese pequeño lugar para cantar y bailar por el mundo entero, algo que logrará gracias a la radio mágica y el poder de la imaginación.

MÚSICA: Fecha: domingo 7 de enero. Dos funciones: a las 12.30 y 17.00 horas. Lugar: Trui Teatre. Palma.

'Los 3 Cerditos' para toda la familia

El grupo infantil Dubbi Kids, que divierte tanto a los más pequeños como a los mayores y que constituye una apuesta educativa para toda la familia, pone en escena Los 3 Cerditos. Un «porcino musical» recomendado a partir de dos años en el que sus protagonistas, Pinky, Ponky y Punky, viven felices hasta la llegada del malvado Lobo Feroz.

Una versión amable, musical y muy participativa, cargada de ternura y sensibilidad, de uno de los cuentos más queridos de la infancia. Música, humor y sorpresas al servicio de temas como la diversidad, los estereotipos y la desigualdad.