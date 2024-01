¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para el el primer fin de semana de 2024 y para recibir a los Reyes Magos como se merecen...

Zar Society

El viernes 5 de enero disfruta de la mejor experiencia con Noche de Reyes por parte de Zar Society. El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 6 de enero vuelve a Zar Society el 'Tardeo Canalla' de cada sábado también en 2024. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches SilenZio. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Zar Queens y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El viernes 5 de enero de 2024 celebra la Urban Kings de la mano de Es Gremi. Celebra el próximo 5 de enero la noche de Reyes con los temas de los artistas más grandes del género urbano.¡Ven y regálate una noche de pura diversión!

Además esa misma noche, llegan a Es Gremi, en la sala 1 Sonder - Los Reyes del HardTechno. PET DÚO os esperan para seguir con una noche llena de energía. La entrada es de 10 euros y sólo podrán entrar mayores de 18 años.

El sábado 6 de enero llega la batalla final a Es Gremi. Un día está marcado en rojo en el calendario. Llega a 'Es Gremi' la Urban Nigt con la batalla entre la Old School vs la New School y los temazos de hoy en día y de los artistas más grandes de todos los tiempos de la música urban. A partir de las 23:59 disfruta de esta pelea musical. La entrada al evento estará en 10 euros.

El martes 9 denero llega el Micro Abierto de Autorxs com Tom Trobador. Prepárate para la cita imperdible de los martes para compositores, creadores de música instrumental, canciones poesías propias...

El miércoles 10 de enero es Gremi volverá con una Jam Session con Isis Montero. Ven y disfruta en directo del piano de Isis Montero! Lo que suceda sobre el escenario durante y después de su actuación, solo lo sabremos los que estemos allí viviéndolo en directo, en nuestras Jam Session cualquier cosa es posible. El horario del concierto es a las 21:30 horas.

Social Club Mallorca

El jueves 4 de enero, sigue la 'Mamba Urbana' en 2024 en el Social Club Mallorca. Desde las 23:30 hasta las 5:00 de la mañana disfruta de la mejor música con los DJ's, Elfo, Sergi Ales y Simonet.

El viernes 5 de enero disfruta en Social de la llegada de los Reyes de Oriente Especial Reyes con los DJ'S Poppy, Sergi Ales y Simonet de 23:30 a 5:00 horas. Las entrada tiene un precio de 12 euros con una consumición. La edad mínima para acceder es de 21 años.

El sábado 6 de enero sigue la fiesta a partir de 18:00 a 23:00 horas se celebrará la fiesta Tardeo Select con la mejor música con Miki Buades y Oscar Romero. Las entradas tienen un precio de 12 euros con dos consumiciones. La edad mínima para acceder es de 25 años.

Lunita

El sábado 6 de enero disfruta del Hostage at Lunita. Una noche única llena de ritmo, luces y momentos inolvidables. No te pierdas la fiesta del año. ¡Únete a nosotros y haz que tu primer día del año sea legendario! A partir de las 23:45 disfruta de la música que más te gusta. Entradas a a partir de 6 euros.

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

El viernes 5 de enero llega al Wave club de Palma Hannes Bieger. Wave Club se prepara para abrir el año de la mejor manera. Recibimos por primera vez en #R33 a @hannesbieger mundialmente famoso por sus impresionantes actuaciones en vivo y su destacada discografía. Su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad en música electrónica, y su presentación en vivo en Timeless 2024 será algo que no te puedes perder.

El sábado 6 de enero es muy buena fecha para presentarnos en Sala Wave. Con nuestros amigos @joshayala que nos visita desde Barcelona y @matthusraman desde Francia, serán los encargados de hacernos bailar al igual que nuestro residente @enzotaddei.

Habrá lista free hasta la 1:30h, los que quieran apuntarse, mensajito por privado.

Kaelum Club

No hay eventos para esta semana.

BCM

Hasta finales de marzo la discoteca no abrirá sus puertas.

