Diario de Mallorca te recomienda tres conciertos para este fin de semana: los de Don Patricio, principal estrella del Bonita Fest; la despedida de los escenarios de Lorenzo Santamaría; y la apertura del Jazz Voyeur Festival con Matt Bianco.

Don Patricio, en la fiesta del otoño

Dos escenarios, dos ambientes y 10 horas de música ininterrumpida, desde las cuatro de la tarde a las dos de la madrugada, hacen del Bonita Fest la gran fiesta del otoño musical mallorquín. Tendrá lugar este sábado en Inca con un cartel encabezado por Don Patricio que incluye a Wisemen Project, Amable, Bitamayans, Miki x KRLS, Sideways, Bilbadino, Simonet, Tere G, Toni Pascual, Rick Spun, Butxe & Antartic, Marieta, Coyote Ugly y Buzz B2B Lightyear.

Patricio Martín, más conocido como Don Patricio, es uno de los raperos más influyentes del momento desde que en 2019 su canción Contando Lunares se convirtió en la más escuchada en Spotify España y logró el segundo puesto a nivel mundial de la lista Los 50 Más Virales Globales ese año. Nacido en 1993 en la isla de El Hierro, Canarias, conoció el mundo de la música a los catorce años, rodeado de amigos como Bejo, Uge, o El Pekas. Al margen de sus sencillos, su último álbum de estudio publicado es La dura vida del joven rapero.

Elogiado por el público, Don Patricio también se ha ganado el corazón de sus colegas de profesión, con colaboraciones con artistas dispares como son Rauw Alejandro, Lola Índigo, Bizarrap, Juancho Marqués, InnerCut y Ghali, entre otros. Sus últimos conciertos en la isla los ofreció en Calvià y Felanitx.

MÚSICA: Fecha: sábado 4 de noviembre, desde las 16.00 horas. Lugar: Quarter General Luque. Avinguda del General Luque 233, Inca. Precio: desde 14 euros.

El adiós de Lorenzo Santamaría

Lorenzo Santamaría, referente del pop melódico y romántico, músico de raíces rockeras, incombustible sobre los escenarios, con más de 50 años de carrera, se despide con una gira que le ha llevado por Latinoamérica y España y que llega este viernes a su isla. Un concierto para entregarse a un repertorio lleno de joyas, como Para que no me olvides, Solo por ese amor, Bailemos, Si tú fueras mi mujer, Noches de blanco satén, Te daré mi vida y tantas otras. Canciones que ha vuelto a grabar para un disco que podrá adquirirse en el mismo Auditorium. «Siempre he sido un espíritu libre», afirmaba hace pocos días a este diario en el transcurso de una entrevista en su pueblo natal.

En Llorenç ha querido decir adiós en un gran momento, de un modo digno, en plena forma. Seguirá cantando, pero cuando le venga en gana, sin presiones. Una despedida que reunirá a grandes músicos sobre el escenario de la Magna, en el que habrá sorpresas y en el que estarán todos sus amigos y admiradores entre el público, deseoso de mover las caderas y desatar la pasión: «Antiguamente, una pareja podía conocerse y enamorarse bailando. En mis conciertos no se baila mucho pero siempre hay algún atrevido».

MÚSICA: Lugar: Auditorium de Palma. Fecha: viernes 3 de noviembre a las 20.30 horas. Precio: anfiteatro, 35 euros; platea 40; y premium, 60.

Arranca el Jazz Voyeur Festival

Banda pionera en la fusión del pop con el jazz y los ritmos latinos, Matt Bianco se estrena en Palma para inaugurar una nueva edición del Jazz Voyeur Festival. Lo hará en el Trui Teatre, con su vocalista Mark Reilly al frente, y con las canciones favoritas del repertorio musical del grupo británico.

Como telonero estará el cuarteto de Ibiza Swingin Tonic & The Blue Kids, compuesto por voz, guitarra, trompeta y contrabajo, una propuesta fresca y amena.