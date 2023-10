Otro fin de semana de buena música, con conciertos a tener en cuenta. Diario de Mallorca te ha seleccionado tres citas musicales que no puedes perderte: una cantante con apellido ilustre, Sophie Auster; un novato que promete, David Cabot; y unas jam sessions de la mano de un batería ilustre, Pep Lluís García.

Sophie Auster, el sonido de Nueva York

Un concierto único y diferente es el que ha prometido ofrecer la cantante, actriz y modelo Sophie Auster, hija del escritor Paul Auster y de la también galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras Siri Hustvedt, este viernes en Palma. La crooner, que actuará por primera vez en Mallorca, con motivo del ciclo Contrast, llega a la isla con un nuevo disco en sus manos, Milk for Ulcers, una colección de canciones marcadas por el folk, el soul y la música alternativa que interpretará acompañada al piano por Marie Davy. «Soy una persona que necesita canalizar sus emociones en algo productivo, que me mantenga ocupada, y hacer música es el mejor método para lidiar con episodios traumáticos», ha explicado Sophie Auster a este diario.

La artista, de 36 años, natural de Nueva York, ha vivido momentos difíciles en los últimos tiempos: la muerte de su hermano Daniel dos semanas después de ser acusado del homicidio de su hija de 10 meses y un cáncer diagnosticado a su padre, Paul Auster. Su carrera musical comenzó cuando contaba 16 años, con un primer disco cargado de poesía. Su producción musical incluye títulos como Red Weather, Dogs and Men, Next Time o History Happens at Night, y canciones incisivas, como Adiós, hombre naranja, en referencia a Trump, un tipo que «no deja de dar patinazos».

MÚSICA: Fecha: viernes 20 de octubre. Lugar: Teatre Mar i Terra. Carrer Sant Magí. Palma. Precio: 32 euros.

David Cabot, un inicio esperanzador

David Cabot se presenta en sociedad con Inici (Blau, 2023), disco disponible en CD y digital, y con el que abre una puerta a su universo musical, lleno de cuidadas letras, armonías y sonoridades. Un concierto para descubrir su inconfundible voz, que se entrelazará con ritmos de percusión, sonidos de sintetizadores, teclados y guitarras eléctricas. En el Mar i Terra estará arropado por Josep Verdera, Alejandro Migues, Josep Suárez y Miki Martínez. Habrá invitados: Jaime Anglada y MDMAR.

MÚSICA: Lugar: Teatre Municipal Mar i Terra. Carrer de Sant Magí 89-91. Palma. Fecha: sábado 21 de octubre a las 20.30 horas.



Vuelven las jam session de Pep Lluís García

Se reanudan las jam session de jazz dirigidas por el percusionista Pep Lluís García (en la foto superior, tomada por Pierre Deligne). Después de su experiencia dirigiendo este tipo de eventos en lugares como el Café Lisboa, Maraca y Blue Jazz Club (Hotel Saratoga), esta vez es el turno del Shamrock.

Las jams en este local comenzaron en febrero de este año y tras un parón veraniego se han puesto en marcha de nuevo este mes de octubre. Para arrancar han programado a Jaume Rosselló y Urs Johnen.