El punk ni está muerto ni olvida. Rafa Aguilar, uno de los primeros punks de la isla, anarquista hasta la médula, fallecido en marzo de 2019, recibirá un sentido homenaje este sábado en la Factoria de So de Santa Maria. El desaparecido cantante y líder de Eskoria, grupo capital para entender las raíces del punk isleño junto a los Cerebros Exprimidos, será protagonista del Reboleras Fest, en el que también tendrán cabida otros estilos como el rock y el rap, con el punk presente en todas las actuaciones, y con un histórico del género en la mirada de todos los presentes: Paco Eskorbuto, el batería de la legendaria y añorada banda de Santurtzi.

Aquella Nit de Rock en Inca en 1986

Sería Rafa Aguilar, junto a sus compañeros de Eskoria y el fanzine Insurrecto, el que impulsó el recordado concierto que los Eskorbuto, iconos del punk, ofrecieron en 1986 en la plaza de toros de Inca. En la Factoria de So se entremezclarán los temas de unos y otros, los de Eskoria y los de Eskorbuto, un tributo que brindarán Fofi, Mario, Adri, Miguel y Edu, bajo el nombre de T.A.E. Este último, Edu, dejará la batería a Paco Eskorbuto en un momento de la actuación, cuando el único miembro con vida de la banda de Vizcaya interprete algunos temas de un repertorio marcado por himnos como Historia triste, Cerebros destruidos, Mucha policía, poca diversión o Adiós reina mía.

Un cartel de lo más potente

La música empezará a sonar a las 22 horas (apertura de puertas a las 21.00, con taquilla inversa, un donativo para cubrir gastos de logística) y además de T.A.E. y su Tributo A Eskoria participarán Tensö, venidos de Tenerife, con un punk rock urgente que los ha convertido en la sensación del momento; los Turborockers, con su punk&roll; La Polla Extrema, rap apunkarrado de la mano del hijo de Rafa Aguilar; y 45 RPM, hijos de esa otra factoría del punk que es Son Pardo.