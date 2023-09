La cantante, compositora y guitarrista norteamericana Kristin Hersh, en el mapa musical desde la década de los 90, cuando lideraba Throwing Muses, llega a Mallorca para presentar su disco Clear Pond Road (Fire Records/Popstock!), de la mano del promotor Tomeu Gomila y su ciclo Women Don’t Wait For Waits.

Conocida por su carrera con 50FootWave

La intérprete de Atlanta, también conocida por su carrera al frente de 50FootWave, banda de rock alternativa que irrumpió en la escena en el año 2003, cuenta con más de diez álbumes en solitario, el último el citado Clear Pond Road, publicado el pasado mes de septiembre, diez canciones con títulos como Bewitched Reruns, Dandelion, St. Valentine’s Day Massacre, Thank You, Corner Blight o Reflections On The Motive Power Of Fire.

Siguiéndole el rastro desde 2001

«Esperamos colgar el cartel de entradas agotadas para esta, la única actuación en España de Kristin Hersh. Mallorca será el primer punto de Europa en el que aterrice para presentar su nuevo álbum. Hersh ya fue objetivo del Waiting for Waits desde el año 2001. Tras 22 años de esporádicas negociaciones hemos conseguido traerla a sa Pobla, a Sa Congregació. Vendrán espectadores de la Península, donde no actuará hasta el mes de abril de 2024. Es una cita imprescindible e histórica», señala Tomeu Gomila.