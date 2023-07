El Barrio, o lo que es lo mismo, José Luis Figuereo, hace parada este viernes en Son Fusteret con su nuevo álbum de estudio bajo el brazo, Atemporal, trece temas inéditos y un instrumental.

Viaje a su pasado sonoro

Un álbum con el que su autor regresa a su pasado, según sus propias palabras, y que viene presentando por todo el territorio español. «Para este disco he rescatado pasajes de otros discos y me los he traído a la época actual. Que algunas frases que fueron compuestas en 1995 o 1996, a día de hoy tengan mucho significado y mucho que decir, me parecía bonito (…). Me he visto más implicado en este disco que en ningún otro y toco más instrumentos que en los anteriores», ha detallado el cantante y compositor andaluz en una entrevista reciente con la agencia Efe.