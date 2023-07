Descrito por Yehudi Menuhin como «un verdadero violinista del siglo XXI», Gilles Apap es conocido por su virtuosismo, su enfoque único de la música y su habilidad para llevar alegría a cada sala de conciertos. El músico de origen argelino, formado en Francia, llega a Mallorca para ofrecer cuatro actuaciones, centradas en la música tradicional irlandesa, celta, bluegrass y gipsy, entre otras.

Más allá de las convenciones

Nacido en Argelia en una familia francesa, Gilles comenzó a tocar música a una edad temprana y comenzó sus estudios en Francia. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos y continuó sus estudios en el Instituto Curtis, optando por establecerse en California. Muy temprano en su carrera decidió alejarse de las limitaciones de la industria musical internacional, buscando su propio camino más allá de las convenciones y expectativas relacionadas con una carrera comercial.

Como solista, Gilles ha actuado con orquestas como la Gewandhaus de Leipzig, la Sinfónica de San Francisco y Vancouver, la Filarmónica de Hamburgo, la Filarmónica de Boston, la Sinfónica de Berlín, la Filarmónica Nacional Rusa, la Filarmónica de Israel, y a menudo dirige e interpreta una extensa lista de conciertos para violín.

Distintas formaciones

Con su cuarteto The Colors of Invention (violín, acordeón, contrabajo y címbalo), Gilles presenta música de cámara con fusión de piezas clásicas de Vivaldi, Ravel y Bartok con melodías folclóricas tradicionales. La banda de ethno jazz Meduoteran (violín, acordeón y saz) es uno de los proyectos más recientes en los que está involucrado Gilles, actuando en varios festivales de jazz y folk de toda Europa. The Transylvanian Mountain Boys es otra banda crossover de gran éxito formada por Gilles, juntos actúan en todo el mundo y han lanzado 3 CD para Sony Classical. Gilles ocupó el puesto de liderazgo artístico en la Orquesta de Cámara Nórdica hasta la temporada 2017/2018.

Gilles también ha colaborado con el violinista celta Kevin Burke, el violinista indio Dr. L. Subramanian, el violinista gitano Roby Lakatos, el violinista de jazz Didier Lockwood y la bailarina de flamenco contemporáneo Belén Maya, entre otros.