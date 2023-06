Coronada como una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, Luz Casal es dueña de una sólida y honesta carrera de 40 años. Acumula decenas de premios y reconocimientos (el más reciente, la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la mayor distinción artística que concede este país) que destacan su condición de pionera del rock en español y la fortaleza y libertad sobre las que ha construido su trayectoria.

Su nuevo disco

Tras un lustro sin material inédito, la cantante gallega ha publicado este año su álbum más personal y autobiográfico, Las ventanas de mi alma, y pasará por Es Jardí del Mallorca Live el domingo 2 de julio para compartir sus nuevas canciones con el público de la isla.

ABBA y bandas sonoras del cine

No será el único acontecimiento sonoro de este fin de semana en el Antiguo Aquapark de Calvià. El viernes, el jardín mediterráneo bailará al ritmo de las inolvidables canciones de ABBA de la mano de ABBA The New Experience. Y el sábado sonará a cine de la mano de la Royal Film Concert Orchestra (RFCO). Formada por más de 90 de los mejores profesores y músicos de Europa, la orquesta repasará algunas de las inolvidables composiciones de Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.