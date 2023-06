Tres formaciones musicales, tres domingos de julio y la tercera edición son las cifras que, en 2023, caracterizan al festival de música Son Bono. El evento tiene como escenario la terraza de la finca que le da nombre, situada en la palmesana barriada de Gènova, donde, en la década de los años treinta del pasado siglo, vivieron el compositor Manuel de Falla y la actriz y bailarina estadounidense Natacha Rembova, a quienes el festival rinde homenaje en una convocatoria en la que los músicos participantes proceden de Mallorca, Catalunya, Grecia, Córcega y Alemania, un crisol de nacionalidades que coinciden en el cuarterto Pura Corda, en Les Estrafolàries o el Dúo Giussani, que actuarán, respectivamente, los días 2, 16 y 30 del próximo mes.

El Festival Son Bono, cuya creadora y directora es la soprano Carme Garí, del Voicello Duet, se distingue por apostar por músicos jóvenes sobradamente preparados que trabajan rescatando compositoras y compositores y repertorios poco o nada interpretados en Mallorca, sin olvidar las obras menos habituales de los grandes autores; músicos que interactúan con el público, al que, a lo largo de sus actuaciones, explican el origen o significado de las piezas. Además, la terraza de Son Bono permite a los intérpretes romper con la cuarta pared y situarlos muy cerca de los espectadores con la intención de desacralizar a la música clásica y hacerla cercana a todo tipo de público.

Pura Corda, en la inauguración

El cuarteto Pura Corda, que cuenta entre sus filas con la mallorquina Mayumi Sargent y tiene su sede habitual en Amsterdam, abrirá el Festival Son Bono el 2 de julio, a las 20.30 horas, con un repertorio en el que figuran composiciones de Benjamin Britten, Elizabeth Maconchy y Dimitri Shostakovich, todos ellos nacidos al inicio del siglo XX. Pura Corda se caracteriza por el rescate de autores y autoras olvidados de los siglos XIX y XX, por tocar con instrumentos de cuerda de tripa y por recuperar para estas composiciones un sonido historicista, es decir, “por tocar como se hacía en el tiempo en el que las obras fueron creadas, y no como se haría hoy; la cuerda de tripa cambia el sonido, la entonación”, explica Mayumi, violinista. Del repertorio que el cuarteto interpretará en Son Bono, Britten y Shostakovich son sobradamente conocidos y de ellos han elegido obras compuestas en 1945 y 1946 influenciadas por los acontecimientos que en este tiempo sacudieron a Europa, es decir, la Segunda Guerra Mundial. “Es música que habla de la realidad, de lo que sucedió, pero que el público no se asuste porque no es música atonal, es música para disfrutar y reflexionar”, añade la violinista.

El descubrimiento para el público mallorquín será la obra de Elizabeth Maconchy (1907 – 1994), compositora irlandesa de trágica vida “cuya música nos encanta porque es fantástica, en su tiempo recibió bastantes premios para, después, caer en el olvido, como ha sucedido con tantas mujeres”.

Les Estrafolàries

La acordeonista corsa Kiki Orsini y la clarinetista catalana Lara Queralt, ambas establecidas en Mallorca, han creado el grupo Les Estrafolàries, y actuarán en el Festival Son Bono el 16 de julio con un programa en el que combinarán la música con la danza ya que la primera también es bailarina. Orsini explica que su repertorio se caracteriza por una música de raíz tradicional que proviene de las regiones del Este de Europa y que se ha ido nutriendo de otros ritmos que sus interpretes encontraban en un largo viaje de siglos a través de distintas regiones del continente. Es una música que tocaban interpretes que estaban “viajando siempre, que expresa sentimientos fuertes y contrarios como alegría y pena, una música que, sobre todo, expresa” y que recibe el nombre de klezmer, pero que también comparte rasgos con el manouche, el gypsi, el flamenco o la música mediterránea, rasgos “de cierta armonía, cierta improvisación, de lenguaje”, apunta esta polifacética profesional nacida en Córcega y que ha elegido otra isla, Mallorca, para dar rienda suelta a su creatividad, haciendo también incursiones en la composición. Por su parte, Queralt, profesora en el Conservatorio Superior de Balears, conoció el ambiente musical de las bandas de música en su Catalunya natal, donde realizó los estudios superiores, y abandonó su puesto en la Orquestra de Cambra de Barcelona para ahondar en lo que fue para ella un descubrimiento, la música klezmer.

El Dúo Giussani

El Festival Son Bono clausurará esta tercera edición el 30 de julio con la actuación del Dúo Giussani, procedente de Alemania, quienes interpretarán un programa titulado ‘De Bach a Brasil’, en el que combinan la música del gran compositor barroco con “piezas del siglo XX de Europa del Este y de Brasil”, según explican Pauline Stephan, violonchelista, y Jualian Richter, guitarrista, quienes desde 2018 son becarios de la Fundación Yehudi Menuhin Live Music Now.

Recientes ganadores del segundo premio en el concurso internacional Nilo Peraldo Bert, en Italia, añaden que “nuestro objetivo es inspirar al público con nuestra música, así como dar a conocer el repertorio para guitarra y violonchelo y ampliarlo a través de nuestros propios arreglos, obras compuestas para nosotros y piezas nuevas y redescubiertas”. Richter es también compositor y la formación suele actuar en festivales por toda Europa.

El Festival Son Bono, muy implicado en la barriada de Génova, sortea vales para cenas obsequio de restaurantes de la zona. Toda esta info está en las redes sociales @festivalsonbono.