La voz de Nina Persson, la de The Cardigans, el famoso grupo sueco, uno de los más importantes que ha dado el país escandinavo, se unirá a la del cantautor escocés James Yorkston este domingo en Palma, en una nueva entrega del ciclo Contrast Mallorca.

En formato dúo

El concierto, en formato dúo, estará centrado en el último trabajo que ambos músicos han publicado y que lleva por título The Great White Sea Eagle. El contraste en las voces de Persson, siempre maravillosa, perfecta, y la de Yorkston, con un timbre oscuro y cargado, es uno de los atractivos de esta colección de canciones que se mueven entre luces y sombras, el dolor y la vida, la familia y la naturaleza.

El inicio de una carrera estelar

El camino hacia el éxito de Persson (Örebro, 1974) arrancó a principios de los 90, cuando dos jóvenes músicos que procedían del ámbito del heavy metal, Peter Svensson y Magnus Sveningsson, fundaron The Cardigans en una localidad sueca llamada Jönköping. A ellos se unieron Bengt Lagerberg, Lars-Olof Johansson y, como vocalista, Nina Persson, resultando de la unión una banda clave en el pop-rock alternativo de los años siguientes.

«Me sigue gustando viajar para hacer conciertos, pero no salir de gira», reconoció Persson el año pasado en una entrevista. «Solo tienen que darme mucho dinero», añadió en tono de humor la intérprete de temas míticos como Erase/Rewind o My Favourite Game.