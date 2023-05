El Festival de Teresetes de Mallorca, que empezó el pasado lunes y concluirá el domingo, ha programado un total de 21 espectáculos en diferentes puntos de la isla. Palma es el epicentro de este encuentro, que también se desarrolla en Alaró, Alcúdia, Algaida, Calvià, Campos, la Colònia de Sant Jordi, Costitx, Felanitx, Inca o Muro.

En el Teatre Principal de Palma el público podrá elegir entre tres espectáculos: Kar (viernes a las 18 y 20 horas), obra de teatro de objetos y concierto sobre motivos del libro Anna Karenina de Tolstói; Blancanieves, de La Chana Teatro (sábado y domingo a las 12.00 horas), premio Max 2022 a mejor espectáculo infantil, con el tema de la inocencia como eje central; y Quixot, obra maestra de Bambalina Teatre (sábado y domingo a las 20 horas) en la que dos oficiantes vestidos de negro, una mesa, el juego de luces y sombras, la gestualidad precisa y la música matizada se funden, recreando un Quijote mudo y, sin embargo, elocuente, de evocaciones goyescas, góticas y expresionistas.

Hermanas Picohueso, por su parte, actuarán el viernes en el Xesc Forteza, a las 17 horas, con Només són coses. La programación está cargada de otra grandes nombres, como los de Theatre of the Ancients, Les Ateliers Denino, Estudi Zero, Fekete Seretlek, Binixiflat, Teatrix, Baal o Lo Peix Daurat, entre muchos otros, y se puede consultar en la web elasticnou.cat/festivalteresetes.