Los seguidores de Eric Clapton tienen una cita en Ocimax Palma. Se proyecta Across 24 Nights, cinta que permitirá revivir la legendaria residencia del célebre guitarrista y compositor británico en el Royal Albert Hall en 1990/1991, totalmente remasterizada.

El Clapton más estimulante

La película incluye 17 éxitos de todo su repertorio que muestran a Clapton en su momento más estimulante, colaborando con los mejores músicos. Hay versiones únicas —interpretadas por la orquesta de Michael Kamen o su banda de rock— de éxitos de siempre como Wonderful Tonight, Layla, White Room y Cocaine así como rarezas como la interpretación de Knockin’ on Heaven’s Door con Phil Collins. Mientras tanto, Eric expresa su amor por el blues compartiendo escenario con músicos legendarios como Albert Collins y Buddy Guy en clásicos como Black Cat Bone y My Time After a While.