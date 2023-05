Selecto repertorio el que se trae a Alaró el incombustible músico madrileño Josele Santiago 14 años después de su última actuación en Mallorca. El líder de Los Enemigos, banda que ocupa un lugar destacado en la historia del rock patrio, ofrecerá un repaso a su carrera en formato íntimo, acompañado del también guitarrista David Krahe, compañero suyo en Los Enemigos y enrolado en las filas de Los Coronas y Corizonas.

Un concierto tranquilo pero divertido

«Estamos más a gusto en un teatro chiquitín, coqueto. Mi cancionero se crece en las distancias cortas», confesaba hace unos días Josele Santiago en una entrevista a este diario. «La promotora Rudy Sessions llevaba años persiguiendo esta actuación, no en vano estamos ante uno de los compositores más emblemáticos del rock nacional de las tres últimas décadas, con un historial en el que ha publicado alrededor de 20 álbumes entre Los Enemigos y su faceta en solitario», señalan desde la organización de este concierto.

«Será un concierto tranquilo pero divertido, con dos acústicas y en el que las protagonistas son las canciones», ha anunciado Santiago, quien se siente más que cómodo junto a su colega David Krahe: «Nos entendemos muy bien, no hay que mirarse casi, y eso o existe o no existe. No es que yo le admire como un virtuoso, aunque casi lo es ya a estas alturas. Le conozco desde que era pequeño. Es mi mejor amigo, un trabajador nato, qué más puedo pedir».