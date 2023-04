Tras el éxito sin precedentes de la retransmisión en directo de Coldplay Music Of The LIVE desde Argentina a los cines de todo el mundo el pasado mes de octubre, la banda vuelve a la gran pantalla en este nuevo e impresionante montaje del directo, también disponible en formatos ScreenX, 4DX y 4DX Screen.

Grabado durante las diez noches en las que Coldplay agotó todas las entradas en el estadio River Plate de Buenos Aires, este espectacular concierto cuenta con sonido remasterizado e impresionantes efectos visuales del director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy, incluyendo una gran cantidad de metraje inédito.

Luces, láseres, fuegos artificiales y pulseras LED llenan la pantalla en un concierto que The Times ha calificado como «el mayor espectáculo de música en directo de la historia». Junto a éxitos clásicos como Yellow, Fix You, Viva La Vida, My Universe y A Sky Full Of Stars, la película cuenta con apariciones estelares de invitados, como Jin de BTS con el debut en directo de su single The Astronaut, que ha batido todos los récords.

Este corte también incluye parte de documental, con especiales escenas entre bastidores y entrevistas inéditas con la banda, exclusivo para cines.