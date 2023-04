Ses Voltes vivirá este viernes y sábado una maratón musical. El sello Runaway, que fue tienda en su día, en el barrio del Puig de Sant Pere, para convertirse posteriormente en discográfica, y que como tal marcó a toda una generación de mallorquines a través de todo tipo de propuestas sonoras, celebra sus 30 años de vida con un festival, el Gimme Indie Rock.

Desde las 17.30 a las 00.30 horas

En total, catorce horas de música en directo, desde las 17.30 a las 00.30 horas, con un cartel que a los más mayores les permitirá reencontrarse con alguno de sus grupos favoritos, y a los más jóvenes les servirá para descubrir a esas bandas de las que tantas veces oyeron hablar y nunca vieron en directo. La selección de Runaway está integrada por Black Cats, La Gran Orquesta Republicana Sound System, Sweet Poo Smell, Doctor Martín Clavo, Peligro!, Víctimas y Dr. Zhaska y la Banda del Misterio, en la jornada del viernes.

El sábado será el turno de Dinamo, The Cicely Satellites, Take it Easy, Hattori Hanzo Surf Experience, Los Crudos, Guadaña y Waterfall. Entre actuación y actuación, la música no cesará, de la mano de una serie de Dj’s que pincharán desde el otro lado del escenario. Ahí estarán Los Abejos, Conejo Manso, Luis Imperiale, Pepe Delgado, Xisco Net Weight, Luigi y James Crase.