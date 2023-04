¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca:

Social Club Mallorca

Mamba llega este jueves 6 de abril de 23 a 5 horas con sonidos urbanos, reggaeton y música comercial de la mano de los DJ Sergi Ales y Simonet. El precio por las entradas es de 15 euros con una consumición. También ofrecen zonas VIP: la Stage por 250 euros para mínimo 6 personas con DJ experience y servicio exclusivo (para mayores de 21 años) y la Lounge por 200 euros para mínimo 6 personas con servicio exclusivo.

El viernes 7 de abril continuarán con la fiesta Waxlab con Javitoh, Alex Caro y Sote de Lino de 23 a 5 horas. Las entradas tienen un precio de entre 10 y 13 euros con una consumición. En este caso se ofrecen dos zonas VIP para un mínimo de 6 personas (mayores de 25 años) por entre 300 y 350 euros. La edad mínima para acceder es de 21 años.

Para el sábado 8 de abril ofrecen un tardeo de 18 a 23 horas con los DJ Oscar Romero y Witty Martin con un precio por entrada de 13 euros con dos consumiciones accediendo antes de las 19 horas. También contarán con zonas VIP de entre 200 y 250 euros. La edad mínima para entrar al local es de 25 años.

A partir de las 23:00 comenzará la fiesta Shapeshifters con los DJ Alex Caro y Sote de Lino. Las entradas tienen un precio de entre 10 y 13 euros con una consumición. En este caso se ofrecen dos zonas VIP para un mínimo de 6 personas (mayores de 25 años) por entre 300 y 450 euros. La edad mínima para acceder es de 21 años.

Zar Society

El miércoles 5 de abril se celebra Mal criado a partir de las 23:00 horas. Para acceder deberás estar apuntado en lista y el precio es de 10 euros con una copa. La edad mínima para entrar es de 27 años. El dress code es gorgeous.

Wave

Este jueves 6 de abril se celebra la fiesta Provenza Neon Party a partir de medianoche con los DJ Cristian Giron, Privilege, DBrown y Bad Barry. El precio por entrada es de 15 euros con dos consumiciones, 10 con una consumición, ambas ofertas estando apuntado en lista.

El sábado 8 de abril es el turno de Oasis con el DJ TBA. La entrada cuesta 12 euros con una consumición y 18 con dos bebidas.

En ambos casos se puede reservar una zona VIP con botella para cuatro personas por entre 100 y 150 euros. No pueden acceder menores de 18 años y el dress code es smart casual.

BCM

Kidd Keo viene este miércoles 5 de abril a BCM. El precio por entrada para residentes es de 18 euros con dos copas y de 35 euros con dos copas para no residentes.

Maikel Delacalle visita BCM este viernes 7 de abril y la entrada tiene un precio de 18 euros con dos copas y de 35 euros con dos copas para no residentes.

BCM ofrece una oferta de 20 euros para acceder a las dos fiestas con una consumición en cada una. El dress code para ambos días es casual y la edad para entrar es de 18 años.

El sábado 8 de abril se celebra la fiesta Old School con los DJs David Penn y The Cubeguys (para mayores de 18 años) con un precio por entrada de 20 euros con dos copas para residentes y de 35 euros para no residentes. A través de la página web se puede conseguir una invitación para residentes mayores de 25 años.

Este domingo 9 de abril llega la fiesta Ants. Para acceder el precio es de 29 euros con una copa para residentes hasta las 12 de la noche y de 35 euros con dos consumiciones para no residentes.

Titos Calvià Beach

Este jueves 6 de abril se celebra la fiesta The Classix para mayores de 18 años con un precio por entrada de 15 euros con dos copas para residentes y de 35 euros con dos consumiciones para no residentes. Durante la noche sonarán Rebeka Brown, Witty Martyn, Spider e Isaac Indart. A través de la página web se regala una invitación a todos los mayores de 30 años.

Sabotage

El bar Sabotage abre este jueves 6 de abril con Suis DJ's y DJ Suscrist, el viernes 7 de abril con los DJ Godfather y Torunda desde la medianoche. El sábado 8 de abril, un tardeo desde las 17:00 horas con Suis DJ's y Blue Best y, a partir de la medianoche, con DJ Neera y Syntonique. La entrada es gratuita.

Kaelum

Kaelum abrirá este miércoles 5 de abril desde las 23:00 hasta las 5:00 horas con Fran Bass.

El jueves 6 de abril comenzará el tardeo a las 17:00 horas con Oliveros y seguirá la noche con DJ Chete hasta las 5:00 horas.

El viernes 7 de abril también habrá tardeo desde las 17:00 horas con los DJ Samuel Gon y Oliveros y con Chete por la noche, hasta las 5:00 horas.

El sábado 8 de abril comenzará el tardeo a las 16:00 horas con los DJ Tito Deluxe y Oliveros y con Juanga DJ por la noche, hasta las 5:00 horas.

El domingo 9 de abril, como es habitual, habrá un 'vermuteo' de 12:00 a 18:00 horas para toda la familia con Vinilobox Crew por la mañana y un tardeo con Angel Oliveros hasta medianoche.

El lunes 10 de abril habrá 'vermuteo' de 12:00 a 18:00 horas.

Es Gremi

Nueva edición de Project Z - Neon Edition este miércoles 5 de abril a partir de medianoche por 10 euros la entrada para mayores de 16 años.

El jueves 6 de abril se celebrará la fiesta Danzú con música techno y hard techno con los DJ Anetha, Spfdj, Skryption, Nx1, Ángel Costa y Agostina Spinelli. El precio por entrada es de 30 euros y comenzará a las 23:00 horas.

Este viernes 7 de abril vuelve el Universifest a medianoche con un precio por entrada de 12 euros.

El sábado 8 de abril el DJ Alvama Ice pinchará en Es Gremi a partir de la medianoche por 18 euros la entrada.

