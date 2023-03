“Lo genuino es lo auténtico, lo que sale del alma”, afirma Still Morris, el alter ego de Eloy Pardo, quien este viernes celebra los quince años de la publicación de su primer disco con un concierto que estará centrado precisamente en un nuevo trabajo discográfico, Genouine.

Un disco hecho con el alma

“Este es un disco hecho con el alma, más que con la cabeza, con mucha paciencia y esmero. Hemos cuidado muchísimo el sonido y las letras son muy profundas”, explica su autor, que se reencuentra con el inglés y el folk-rock de raíz.

Genouine es un disco que empezó a nacer en la pandemia, poco a poco, “lo trabajé con un productor en Valencia y luego con Tolo Servera en Mallorca, donde hice una segunda coproducción y los arreglos pertinentes”, señala Still Morris. Incluye diez cortes que beben del mejor rock&roll de los 70 y 80 y que presentan a un músico hondo, descarnado, con un sonido puro e intenso, sin concesiones. “Son composiciones que nacen muy de dentro. Lo iba a llamar disco cero, porque es el que hubiera hecho yo hace quince años si hubiera sabido lo poco que sé ahora”, apunta.

Satisfacción emocional

A la hora de hacer balance de estos tres lustros, señala que en su opinión “hay dos tipos de retribuciones en la vida, la económica y la emocional. O buscas dinero o satisfacción emocional. Yo me siento multimillonario en lo segundo y arruinado en lo primero. Estos quince años he recibido de la música tantos premios no cuantitativos, ha sido tan bonito, he cumplido tantos sueños… uno detrás de otro. He tocado en las salas que quería, quería componer una canción y he compuesto 80, quería hacer un disco y llevo 8, poder grabar un vinilo es otro premio emocional, como también lo es conocer músicos de primerísima fila, y casi todos han querido tocar conmigo. Qué voy a decir, soy muy feliz musicalmente hablando en todo lo que he hecho”, confiesa.

El concierto de La Movida

El concierto de La Movida, al que se enfrentará con una banda de gente excepcional, “no solo como músicos, también como personas”, será igualmente auténtico: “Nos han faltado ensayos pero tendrá un grado de improvisación, y eso siempre es bonito. Los directos, cuando tienen ese sabor de que se está cociendo algo en el escenario, son bellos. Cuando acabemos de presentar el disco repasares 8 o 9 temas de los antiguos, de mi discografía, los más representativos en todo este tiempo. Será una fiesta. Un concierto emotivo, dos horas de pura música y frescura”, promete.