El ciclo Más que cine con Aficine que impulsa Ocimax Palma presenta en los próximos días dos espectáculos, uno de ópera, el otro más pop. Turandot, la ópera de Giacomo Puccini con libreto de Adami y Simoni, se proyectará el próximo miércoles 22 de marzo desde la Royal Opera House de Londres. La composición de Puccini rebosa de proezas musicales (incluyendo la famosa aria Nessun dorma) y la producción de Andrei Serban se inspira en las tradiciones del teatro chino para crear una fantástica reproducción del Pekín antiguo. Antonio Pappano dirige a Anna Pirozzi en el papel protagonista y a Yonghoon Lee como Calaf.

Louis Tomlinson, de One Direction

También el miércoles, y de nuevo el día 25, se proyectará un documental dedicado a la trayectoria musical de Louis Tomlinson (All of Those Voices), el cantante y compositor británico que inició su carrera con One Direction y se lanzó como solista en 2016, publicando éxitos como Just Hold On con Steve Aoki y Back to You, con Bebe Rexha.