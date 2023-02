Morgan, una de las bandas más queridas por el público y la crítica de los últimos años, actúa en Es Gremi con motivo del ciclo Mallorca Live Nights. Una noche de rock americano, soul y R&B en torno a su último trabajo, The River and the Stone (2021).

Siete años en la carretera Desde su debut, North (2015), no han parado desde entonces. Luego vino Air (2018) para confirmar que estábamos ante una banda muy especial. Este disco les otorgó cinco Premios de la Música Independiente (MIN), dobletes en el Teatro Circo Price y La Riviera de Madrid y el aforo completo para su concierto de Reyes de 2020 en el Teatro Real. MÚSICA: Fecha: sábado a las 22.00 horas. Lugar: Es Gremi. Palma.