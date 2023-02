¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Estos son los mejores planes de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para este fin de semana:

Zar Society

Celebra el Carnaval con Zar Society este viernes 17 de febrero de 23 a 6 horas por un precio por entrada de 12 euros con copa y de 18 euros con dos copas si te apuntas en la lista. Pincharán los DJ Rosso y Bita Mayans. El dress code es casual y la edad mínima para entrar es de 18 años.

El sábado 18 ofrecen la fiesta 'SilenZio' con los mismos precios por entrada, aunque en este caso la edad mínima es de 23 años.

Kaelum

El Kaelum tendrá este viernes 17 de febrero un tardeo desde las 19:00 hasta las 4:45 horas de la mano del DJ Oliveros, siguiendo con Chete a partir de las 22:00 horas y con Mikel López a partir de medianoche.

Para el sábado 18 ofrecen un 'tardeo' de celebración por el 8º aniversario con Don Fluor, Miravete y Oligeros a partir de las 17:00 horas y a partir de las 23:00 horas estará Fran Bass.

El domingo 19, como es habitual, habrá un 'vermuteo' de 12 a 18 horas para toda la familia donde se aceptan mascotas.

Sabotage

El bar Sabotage abre todos los jueves, viernes y sábados de medianoche a las 6 horas. La entrada es gratuita.

Es Gremi

Celebra este Carnaval en Es Gremi este sábado 18 de febrero a partir de medianoche con la mejor música reggaeton, trap dembow y los hits del momento con un precio por entrada de 18 euros.

Si tienes entre 14 y 17 años y quieres celebrar Carnaval, puedes hacerlo el sábado 18 de febrero a las 17:00 horas en Es Gremi con la fiesta Satélite Young. El precio por entrada es de 10 euros con un refresco y la segunda remesa se venderá por 12 euros, aunque también podrán adquirirse en puerta por 15 euros. No se permite alcohol ni fumar, exigen buena presencia y llevar el DNI físico. Durante la tarde pincharán música DJ Jesús, DJ Morilas y DJ Schettini.

Backstage

La discoteca Backstage abre todos los jueves (+18), viernes y sábado (+21) de 23 a 6 horas. El precio por entrada apuntado en lista es de 12 euros con consumición antes de la 1:00 horas y más tarde son 15 euros con una copa. También cuentan con dos tipos de reservados para 4 personas que incluyen botella. Este sábado 18 de febrero celebrarán su Carnaval Circus y si quieres acudir, debes apuntarte en lista a través de su Instagram.

Wave

Este jueves 16 de febrero se celebra la fiesta Provenza pre-Carnaval con Lito Kirino a partir de medianoche. El precio por entrada es de 15 euros con dos consumiciones, 10 con una consumición, ambas por lista anticipada. También se puede reservar una zona VIP con botella para cuatro personas por 100 y 120 euros.

El viernes 17 de febrero ofrecen la fiesta The Jungle meets Animals de la mano de Irregular Live, Tides, Gerard Garcia, Dr. Barry y Teo Montoya. El precio por una entrada con consumición es de 15 euros y también se puede reservar una zona VIP con botella para cuatro personas por 100 y 120 euros. En ambos casos el dress code es casual y no se permite la entrada a menores de 18 años.

El domingo 18 es el turno de Sentados en el techo con melohman, Aqeelion, Galupga de los Pucheros Atómicos, Will Dc, Tonicanto y John Heaven. El precio por una entrada con consumición es de 15 euros y también se puede reservar una zona VIP con botella para cuatro personas por 100 y 120 euros. No hay dress code y no se permite la entrada a menores de 18 años.