Alice Wonder, madrileña de 24 años, una de las candidatas a representar a España en el próximo festival de Eurovisión que lo dio todo hace unos días en el Benidorm Fest con su canción Yo quisiera, llega este sábado a Palma, de la mano del ciclo de conciertos de otoño-invierno organizado por Mallorca Live.

Madurez artística

Alice Wonder es el claro ejemplo de la llegada de un cambio generacional musical. Con apenas 24 años, la cantante y compositora ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. Una energía precoz que pasará por la isla para presentar su último trabajo, Que Se Joda Todo Lo Demás (2022).

Precocidad musical

Con 18 años, las redes sociales fueron el trampolín para dar el pistoletazo de salida a todo lo que iba suceder posteriormente. Su EP debut Take off acumuló millones de reproducciones, seguido de Firekid, su primer disco, en el que la precocidad musical de la artista brilló más que nunca, llegando a hacer sold out en muchas ciudades de la geografía española. Su gran potencial la llevó a hacer colaboraciones con artistas nacionales de renombre como Xoel López, Guillermo Galván y Rayden e internacionales como David Fonseca. Su reciente paso por el Benidorm Fest no ha sido más que otra prueba de un talento y una energía muy especiales.