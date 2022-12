Com Mallorca no hi ha res. «Es la conclusión que cualquier mallorquín extrae cuando vuelve de fuera». También es el título del espectáculo que Agustín El Casta, un «sanitario del alma» presente en navidades desde hace ya muchos años que nos recuerda que «reír siempre es muy saludable para el espíritu» y que su actuación será «un muy buen regalo de Navidad».

Un clásico de la cartelera navideña El humorista de Guadix es todo un clásico de la cartelera navideña en Mallorca, y regresa a su segunda casa, el Auditorium de Palma, con un espectáculo muy esperado cargado de humor. El turismo y la defensa de sa Roqueta son temas que aborda El Casta en esta obra, que vuelve a incluir una película de Marcos Cabotá, un audiovisual de unos 20 minutos de duración, y la aparición estelar sobre el escenario del Auditorium de sus personajes más icónicos, como Lorenzo Llamas, que hará un viaje al Massanella, además de Klaus Kartoffel, que vuelve de Alemania tras la pandemia. «También habrá otro personaje que regresará a Mallorca con nostalgia. Este último es el que da sentido al título de la obra», avanza el cómico. HUMOR Lugar: Auditorium de Palma. Fecha: del domingo 25 de diciembre al 1 de enero. Platea: 40 euros. Anfiteatro 36. Salvo el martes 27, 30 euros. A las 21 horas, salvo las funciones de los días 26 y 27 de diciembre (19 horas) y 1 de enero (19.00).