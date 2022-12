De la mano y de la voz de Tolo Sanders (Freddie Mercury), con Adrián Pujadas (Brian May), Juanjo Amengual (John Deacon) , Haritz Caperochipi (Roger Taylor) y Sebastián Raimundo (Spike Edney) en sus filas, Queen Forever Tribute vuelve al Auditorium. Lo hace para empezar una nueva gira, Back to the light Tour, que les llevará a visitar las principales ciudades europeas.

Un paso más en la ya reseñable trayectoria de un grupo que ha logrado reunir en el del Hard Rock Hotel de Ibiza a más de 6.000 personas y que dejó huella en Got Talent, llegando a ser semifinalistas y ser el único grupo tributo que ha conquistado a Risto Mejide. 'Queen Forever', un homenaje mallorquín con proyección internacional Con cuidadas caracterizaciones y una puesta en escena minuciosamente diseñada, la banda se está convirtiendo rápidamente en el tributo más fiel, «el mejor Queen después de Queen». MÚSICA Lugar: Auditorium de Palma. Sala Magna. Fecha: sábado 17 de diciembre, a las 21.30 horas. Precio: general 45 euros.