Dos conciertos a tener en cuenta este finde en la sala Es Gremi. El viernes, Maika Makovski, hace ya años proclamada reina del indie, musa del underground. Y el sábado, un músico por descubrir, para quienes no le conozcan aun: Baiuca.

Maika, en casa

Maika Makovski regresa a casa por Navidad. Lo hace para presentar su último trabajo hasta la fecha, MKMK, un disco luminoso y ruidoso, sorprendente para el oído, cargado de texturas. Como teloneros tendrá a los también mallorquines The Greuge, que beben de fuentes diversas, las de New Order, Queens of the Stone Age, The Cure o Sonic Youth. Hard rock con tintes de la electrónica y el blues.

Tradición y futuro

Al día siguiente, el sábado, el ciclo de conciertos de otoño-invierno organizado por Mallorca Live se trae al gallego Baiuca, con su particular visión de la música de su tierra. Interpretará los temas de su último trabajo, Embruxo (2021). Un álbum en el que han colaborado Rodrigo Cuevas y el grupo folclórico Lilaina, que ha captado la atención de medios de todos los idiomas. Esta cita con Baiuca promete ser toda una experiencia gracias a un directo muy especial en el que conviven tradición y futuro y que ha presentado en Marruecos, Reino Unido, Italia, Francia, Sudáfrica y Colombia.