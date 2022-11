El cruce entre un Sex Pistols y el batería de Blondie

Tres auténticas primeras espadas del rock y el punk se subirán al escenario del Xesc Forteza este sábado para, en el marco del festival Contrast Mallorca, tocar en el mismo grupo e interpretar una serie de canciones de los grupos que le dieron la fama. Clem Burke, batería de Blondie; Glen Matlock, fundador de los Sex Pistols; y Sami Yaffa, bajista de bandas como The New York Dolls y Hanoi Rocks, actuarán juntos, en un concierto que sustituye al directo de Andy Cairns que iba a ofrecer también en el Xesc Forteza, con Burke a la batería, y que finalmente no podrá llevarse a cabo por una baja médica obligada del cantante de ‘Therapy? Este trío de ases estará acompañados por el músico local Pablo Ochando (La Granja). El supergrupo tendrá como telonero a Amulet, el ganador del Concurs Pop Rock de Palma del año pasado.

Clem Burke, batería de Blondie: «Tanto Debbie Harry como Annie Lennox tienen carisma, son creativas y guapas» Canciones de los Pistols El concierto de Burke, Matlock y Yaffa tendrá dos partes diferenciadas: la primera buceará entre las composiciones de Glen Matlock en solitario y el músico inglés aprovechará para presentar algún tema de su nuevo disco Consequences coming que saldrá a la venta el año que viene. La segunda parte del concierto será un homenaje a la historia de rock, pasando por los Sex Pistols, temas propios de Matlock y alguna sorpresa que se conocerá durante el concierto. «Con Boris Johnson tenemos a nuestro propio Franco» MÚSICA Lugar: Teatre Xesc Forteza. Palma. Fecha: sábado 26 de noviembre a las 20 horas.