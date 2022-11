‘Yonquis del dinero’, la biblia de la corrupción

La compañía Pot de Plom celebra sus 30 años de vida con Yonquis del dinero, monólogo que interpreta Xavi Castillo y que está basado en el libro de Sergi Castillo Prats. Una obra que cuenta las diez grandes historias de la corrupción valenciana y que supone un ejercicio de memoria histórica.

Personajes como Eduardo Zaplana, Alfonso Rus, Carlos Fabra o Rita Barberà son los protagonistas de este espectáculo, de 90 minutos de duración, dedicados a la historia política y económica valenciana de los últimos años.

'La biblia de la corrupción valenciana'

«Para nosotros, trabajar con el libro encaja perfectamente en nuestra trayectoria como compañía de teatro. Después de haber hecho un monólogo alrededor de la Biblia, nos encontramos ahora con ‘biblia de la corrupción’. Estamos muy agradecidos a Sergi Castillo Prats por dejarnos jugar con este material: Marcos Benavent, Zaplana, Fabra, Blasco, Rita, Rus, Ortiz, Cuesta… ¡están todos!», subrayan desde Pot de Plom.

30 años sobre el escenario

Creada en Alcoi, en el año 1992, esta compañía teatral siempre ha recurrido al humor y la sátira en la mayoría de sus espectáculos. De su larga lista destacan títulos como Pànic al centenari, Jordiet contraataca, The Best of Jordiet, Historietes medievals, El Chou, Con la Iglesia hemos topao!, Canvi climàtic Circus, València Zombi o El Mono.