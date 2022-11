El humor de Miguel Lago y Ángel Martín

El Fesjajá propone otro fin de semana cargados de risas. El viernes, Miguel Lago se pondrá sobre una alfombra, bajo un foco y con un micrófono cara a cara frente al público para reivindicar una profesión necesaria y rendir homenaje a talentos únicos como Richard Prior, Jerry Seindfeld o Eddy Murphy.

Un viaje donde Miguel Lago entrega lo aprendido en sus más de 20 años de trayectoria con una colección de las rutinas más ácidas, desternillantes y atrevidas que se han escuchado nunca en la butaca de un teatro.

Ángel Martín reflexiona sobre su confinamiento consigo mismo

El domingo será el turno de Ángel Martín, con #103noches, una reflexión sobre el tiempo que ha pasado confinado consigo mismo.

"#103noches ha sido el tiempo que he pasado teniendo que pasar confinado conmigo mismo. #103noches sin ninguna distracción excepto las que yo me provocara. #103noches donde he podido pensar largo y tendido sobre absolutamente todo. #103noches en las que he puesto toda mi atención en prestar atención a cómo somos. #103nochesque han servido para tomar una de las decisiones más importantes que he tomado nunca", señala el humorista.