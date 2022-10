Nick Lowe, un músico con mucha historia

Continúan las celebraciones del 15 aniversario de la promotora Rudy Sessions, y en esta ocasión con la visita de una auténtica leyenda. Nick Lowe tiene mucha historia a sus espaldas: fue el productor de los primeros cinco álbumes de Elvis Costello, considerados entre lo mejor que ha publicado este; compositor de canciones clásicas y tan versionadas como What’s So Funny About Peace, Love And Understanding y Cruel To Be Kind o The Beast In Me, esa que su exsuegro Johnny Cash le pidió prestada para que ejerciera de epicentro del primer álbum —el de 1994, el del regreso acústico, de la mano de Rick Rubin— del hombre de negro (tanto le gustó a Mr. Cash esa canción que luego grabó varias composiciones más ).

Añádase también que Lowe es una figura central del pub rock, el punk-rock y la new wave facturados en el Reino Unido. Sí, es la suya una carrera que da mucho juego si miramos hacia atrás. Algo tan cierto como afirmar que una de las etapas fundamentales de su trayectoria es la que inició en 1994 con el disco The Impossible Bird, inaugurando una vía de reinvención como crooner maduro y maestro de palabras sabias. Y así siguió, con capítulos como At My Age (2007) y That Old Magic (2011) entre sus álbumes más exquisitos. Palabra de Rudy Sessions. MÚSICA Fecha: sábado 8 de octubre. 20.30 horas. Auditori d’Alcúdia. 33€ web ticketIb / 35€ taquilla.