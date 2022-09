'Seremos', la última obra del necesario Ismael Serrano, en el Trui Teatre

El cantautor madrileño Ismael Serrano actúa este sábado en el Trui Teatre, donde presenta nuevo álbum, Seremos, «a medio camino entre el concierto convencional y la obra de teatro», según su autor.

Serrano, que saltó a la popularidad hace ahora 25 años, cuando publicó aquel Atrapados en azul, número 1 tanto en España como en algunos países de Latinoamérica, sigue siendo el mismo que en sus inicios, sin pelos en la lengua y sin miedo a posicionarse. «Cuando en Twitter me meto en según qué charcos, muchas veces me pregunto por qué me lío, y al final me acabo respondiendo que si lo he hecho así desde que tenía 20 años, por qué voy a dejar de hacerlo ahora con 48».

«Yo no me considero un bicho raro», dijo en 1999 al diario argentino Página 12. «El problema es que muchas veces el autor peca demasiado por introspección, por cantarle a lo que uno vive y siente. Creo que también hay que saber mirar fuera de uno mismo. Me enmarco en la tradición de la canción de autor que viene definida por Silvio, Serrat, Aute o Jara», señaló.

En Seremos, Serrano habla consigo mismo y sobre la vieja normalidad, en trece canciones que responden a títulos como No soy, Cállate y baila, Verte despertar, Derramando nuestros sueños o Un último acto de rebeldía.