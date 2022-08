Llegan los Sultanes del Swing

Port Adriano prosigue con los conciertos de su festival estival y este sábado se detiene en la música de una de las bandas más creativas y únicas de la historia del rock: los Dire Straits. No lo hace con una banda tributo de esas del montón. The Dire Straits Experience cuenta en sus filas con el histórico Chris White, quien estuvo de gira con Mark Knopfler y compañía entre los años1985 y 1995. Además, el saxofonista británico, que a lo largo de su carrera también ha tocado con bandas y artistas como Robbie Williams, Paul McCartney, Chris de Burgh y Mick Jagger, estará acompañado de seis músicos de gran proyección mundial, una envidiable formación que ha arropado a ilustres de la realeza del rock, como Eric Clapton, Elton John, Joe Cocker, George Michael, Jamiroquai, The Killers o Tina Turner.

Tras una pausa de dos décadas y una creciente demanda de volverle a escuchar en directo, Chris White, junto a Terence Reis, decidió crear esta The Dire Straits Experience, una banda que revisará clásicos como Sultans of Swing, Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life, Romeo & Juliet o Tunnel of Love.