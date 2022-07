Rosalía: el fenómeno del año ya está aquí

Para muchos, el concierto más esperado ya está aquí, a la vuelta de este fin de semana, el próximo lunes en el recinto de Son Fusteret con motivo de su Motomami World Tour 2022. La cantante de Sant Esteve Sesrovires ya ha pasado por ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia o Madrid, y ahora llega el momento de presentarse en casa de uno de los músicos que le acompañan en esta gira: el teclista mallorquín Llorenç Barceló. La expectación crece en la isla a medida que se acerca la hora de Rosalía. 9.000 almas en vilo y cartel de «entradas agotadas». Todavía no se han visto colas en los alrededores de Son Fusteret para coger el mejor sitio en cuanto abran puertas, pero llegarán, seguro que este fin de semana ya habrá los primeros acampados. La cantante catalana, el fenómeno de este 2022, está triunfando con su dominador arte pop. «Ser una popstar nunca te dura / Flor de sakura / No me da pena, me da ternura». Seguro, si sigue el guion de otros conciertos anteriores al de Palma, que caen temas como Millonària, en catalán, Malamente y Chicken Teriyaki. Poder vocal e imaginativos números escénicos. Que empieza el espectáculo.