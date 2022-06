Bad Gyal, la reina que hará estallar Son Fusteret

Cuatro nombres para una tarde-noche que se promete más que animada: Bad Gyal, RVFV, Álvaro de Luna y B Jones. El lugar, Son Fusteret, y la fecha, este domingo, desde las cinco de la tarde y hasta que se apaguen las luces.

Si la nueva música urbana tiene una voz, una artista que le planta cara y uñas a la industria, esa es la de Bad Gyal. La joven de Vilassar de Mar, que se codea con las grandes estrellas del reguetón, es un auténtico torbellino sobre los escenarios, por su imagen, siempre provocadora, original y cuidada, y por sus canciones, con éxitos como Hookah o Zorra.

Rafael Ruiz es RVFV, un artista urbano de Almería que también tiene mucha pegada en grandes festivales y salas. Mirándote, No me quiere ver y No quiero amor son algunas de las perlas de su repertorio, que conjuga el flamenco, reguetón, trap, dancehall y afrotrap.

Álvaro de Luna, antiguamente al frente del grupo Sinsinati y desde el verano de 2020 en solitario; y B Jones, española que arrasa en los clubes de medio mundo, son otros de los reclamos de un día que no tendrá fin.