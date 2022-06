Ramon Mirabet, personal, maduro y sincero

El cantante Ramon Mirabet (Sant Feliu de Llobregat, 1984) llega al Trui Teatre para interpretar las canciones de su cuarto trabajo discográfico, Free, el más personal, maduro e introspectivo de su carrera sin abandonar los sonidos abiertos de gran festival a los que nos tenía acostumbrados tras sus trabajos Home Is Where the Heart Is, publicado en 2016, y Begin Again, de 2019, ambos bajo el sello Warner Music Spain.

Nieto de artistas de circo e hijo de músicos, Mirabet creció con la música de fondo, la que ponía su padre, la de grupos como Chicago o The Police. En 2010 probó la popularidad tras obtener el tercer puesto en un concurso de la televisión francesa, La Nouvelle Star. Su primer disco, Happy Days, data de 2013. Su nuevo disco ha sido compuesto durante dos años y tras experiencias de búsqueda personal como el confinamiento y la Gira del Mar 2021, una aventura musical en un velero centenario por la costa mediterránea. MÚSICA Fecha: viernes 3 de junio a las 21.00 horas. Lugar: Trui Teatre. Camí Son Rapinya, 29. Palma.