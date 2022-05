'Les Voix' y 'Cançons per a Emma', dos citas con la lírica en el Principal de Palma

El Teatre Principal de Palma ha programado dos espectáculos relacionados con la lírica para este finde. Les Voix (jueves y viernes) es un programa doble. Una velada completa de ópera. Un diálogo entre dos piezas: La voz humana (un clásico contemporáneo) y La veu sàuria (de nueva creación). La primera nos muestra una mujer hablando por teléfono con su pareja que le acaba de abandonar. Habla sin cesar para evitar colgar y romper el único hilo que les une. En la segunda, en cambio, vemos a un hombre descolocado porque su mujer acaba de dejarlo en medio de una conferencia. Dos separaciones que pueden parecer la misma situación, pero que no son iguales. Cada cual lo vive de una manera diferente porque ambas rupturas están marcadas por las normas del heteropatriarcado y el romanticismo.

Por otra parte, Cançons per a Emma (sábado) es un concierto lírico dedicado a Emma, una niña de 6 años con una sonrisa cautivadora que sufre el Síndrome de Angelman. La música cura, y esto lo saben sus padres y todos los familiares de niños con esta enfermedad. Toda la recaudación se destinará a la asociación My Little Angel by Emma y FAST Spain, la filial de la asociación internacional de familiares con enfermos de Angelman.