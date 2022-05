La Fira del Disc a Mallorca, tres días de fiesta en torno al vinilo

Cerca de 20 actuaciones en directo, medio centenar de expositores y miles de vinilos. La Fira del Disc regresa al Velòdrom Illes Balears. Tres días para perderse entre los stands en busca del disco que siempre buscó y nunca encontró. Revólver, de Barcelona, los americanos Velvet Underground o los británicos Bionic son algunos de los expositores más importantes y fieles de esta feria, que nada tiene que envidiar a cuantas se celebran en el resto de España. Señala su responsable, Peter Terrassa, que los vinilos más buscados serán los clásicos, los de Pink Floyd, David Bowie, Nirvana, los Ramones y los de heavy metal. Tampoco faltarán los discos de música urbana.

La Fira abrirá sus puertas este viernes a las 16 horas. Los expositores permanecerán abiertos hasta las 21.30 horas mientras que los conciertos se extenderán hasta las 23.00. En la primera jornada actúan la Fundación Francisco Frankenstein (17.45h), Los Peligrosos Gentlemen (19.00), Jane Yo (20.00), Yoko Factor (21.00) y Zulu Zulu (22.00).

Tanto el sábado como el domingo el horario de inicio será a las 11 horas. En la jornada sabatina se podrá escuchar a The Raters (11.45), Uncle Sal (12.45), Poomse (17.30), Sweet Poo Smell (18.30), Peligro! (19.30), The Capaces (20.30) y, como cabezas de cartel de la feria, los gallegos Killer Barbies (21.45), con Silvia Superstar al frente. Pondrán la guinda el domingo The Distance (11.45), Talaiot (12.45), Magma (17.00), Main Line 10 (18.00) y Crisix (19.00).