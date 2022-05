Son and the Holy Ghosts, la banda de Guillem Mesquida se renueva

Son and the Holy Ghosts están de vuelta. La banda de Guillem Mesquida se enfrenta ahora a una nueva etapa, un nuevo ciclo que promete ser tanto o más fértil que los anteriores. Los cambios en la formación incluyen como nuevos miembros a experimentados músicos de la escena mallorquina, zaragozana o incluso bonaerense: David Lucas (Reel, The Greuge) al bajo, Xavi Hernaiz (MEN, Bay City Killers) a la guitarra eléctrica y los coros, Dani Cornejo (Sol Bassa, Dulce Marian, The Greuge) a las guitarras eléctrica y acústica y Curro Viera (l’Équilibriste, Oliva Trencada, Petit, The Greuge, Miquel Àngel Perikas) a la batería, forman junto a Mesquida unos nuevos Son and the Holy Ghosts.

MÚSICA Fecha: viernes 6 de mayo, a las 20.15 horas. Lugar: Teatre Principal d’Inca.