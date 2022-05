Sami Yaffa, una leyenda viva y de estreno

Sami Yaffa, músico finlandés conocido por su militancia en bandas como los New York Dolls, Hanoi Rocks o Hellacopters, presenta en directo su primer álbum en solitario, The Innermost Journey To Your Outermost Mind. Un álbum grabado en parte en el estudio de Puter (Satellites), en Palma, una ciudad que conoce desde los años 80, cuando descubrió Mallorca. «Los que anuncian la muerte del rock se equivocan década tras década», declaró a este diari hace unos días.

MÚSICA Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Fecha: sábado 7 de mayo, a las 22.30 horas. Precio: anticipada 18 euros; en taquilla, 22.