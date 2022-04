Brunch in the Park, dos días de música electrónica en sa Riera

Palma presenta un nuevo festival, el Brunch in the Park, dos días de música electrónica programados en el Parc de sa Riera. «Nuestro propósito es acercar a los amantes de la música electrónica tanto artistas internacionales como de la escena nacional. Queremos que puedas disfrutar de grandes sesiones a la luz del día, sin tener que trasnochar, en eso se basa nuestro formato», explican sus responsables.

Del cartel del sábado destacan Nicole Moudaber (Dj y productora nigeriana que se mueve entre la electrónica, el tecno, el house y el deep house), Edu Imbernon y Kiko Navarro; y del domingo, Patrick Topping, Rodríguez Jr. y Manu Sánchez. El director de Sharemusic!, la promotora musical del festival Brunch -In The Park Mallorca, Felipe Menéndez, ha destacado la importancia de poder acoger en Palma un festival de estas características, paralizado durante dos años por la pandemia.