Big Yuyu se cita en el Teatre de Petra

Big Yuyu, uno de los grandes grupos de la escena mallorquina, presenta por fin en directo su quinto disco de estudio, Down South City, un álbum de blues enérgico, con matices psicodélicos y sonidos pantanosos. Jordi Álvarez, voz y guitarra de un trío que completa la sólida sección rítmica formada por Esteve Huguet a la batería y Juan Amaro al bajo, no ha dudado en afirmar que Down South City es «un disco que supone un salto adelante» en la trayectoria de Big Yuyu, en la carretera desde 2006.

«El resultado final ha superado nuestras expectativas, en cuanto a composición, sonido y producción, y no solo lo creemos nosotros, también la gente que nos sigue desde hace años», confesó a este diario el pasado mes de noviembre. Para la producción contaron con el saber hacer de Isaiah Mitchell, líder de la célebre banda californiana Earthless y actual guitarrista en otro grupo de referencia, The Black Crowes. MÚSICA Fecha: viernes 22 de abril a las 21.30 horas. Lugar: Teatre de Petra. Carrer Sol, 5. Precio: desde 11 euros.