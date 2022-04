The Exploited, contra todo y contra todos

The Exploited es una de las grandes bandas que ha dado el punk a lo largo de la historia. Pocos grupos pueden presumir de haber sobrevivido a más de 40 años de vida en una escena que proclamaba aquello de «vive rápido y deja un bonito cadáver». Lo que ha dejado esta influyente banda encabezada por el indestructible y desafiante Wattie Buchan, que ahí sigue, pese a sus achaques, es una colección de canciones marcadas por la protesta obrera, la rabia, la potencia y unas guitarras afiladas, sucias, demoledoras.

Se formaron en Edimburgo (Escocia) en el 80, poco después de la disolución de los Sex Pistols, se estrenaron en el 81 con Punk’s Not Dead, le declararon la guerra a Thatcher en el 83 con Let’s Start a War... Said Maggie One Day y se convirtieron en leyenda con álbumes como The Massacre, Beat the Bastards y Fuck the System.

La crítica a los conflictos armados siempre ha sido su bandera, desde sus inicios, siendo Troops of Tomorrow un disco que cobra hoy una fuerza aun mayor. Es Gremi se convertirá este domingo en una trinchera, en un campo de batalla sonoro en el que también estarán presentes dos bandas locales que no necesitan defensa: Tigre Jet Jr. y los gigantes Guadaña.