Marina Rossell, en la apertura del ciclo Barnasants

La cantautora Marina Rosell inaugura este viernes en Porreres una nueva edición de la versión balear del Barnasants. Y lo hace con su vigésimo quinto disco de su trayectoria, 300 crits, en el que incluye temas propios y clásicos de la canción francesa, un álbum donde dice «cosas que antes no me atrevía a decir» y que ahora, según confesó en una entrevista reciente con Efe, «tengo la necesidad de expresar». Un disco que ha llevado a la cantautora catalana tres años de trabajo y un periodo de sufrimiento durante las grabaciones en plena pandemia —«yo sufría mucho por los viajes, la gente y los sitios” — que finalmente incluye un total de once temas, cinco de ellos propios y casi confesionales, como Guardo el dubte o Morir d’un llamp. Dos canciones que, revela, «son dos caras de una moneda, pues una habla sobre el dolor que sientes cuando te dejan de querer y la otra del dolor que sientes cuando eres tú el que deja de querer a alguien».

MÚSICA Fecha: viernes 18 de marzo, a las 20.00. Lugar: Auditori Municipal de Porreres. Precio: 15 euros en ticketib.com.